(Boursier.com) — Oracle annonce la disponibilité générale du service Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI, ainsi que de nouvelles innovations qui permettent aux entreprises de tirer plus facilement parti des dernières avancées en matière d'IA générative. OCI Generative AI est un service entièrement géré qui intègre de façon fluide des grands modèles de langage (LLM) de Cohere et Meta Llama 2 pour répondre à un large éventail de cas d'utilisation métier.

Le service OCI Generative AI inclut désormais des fonctionnalités multilingues qui prennent en charge plus de 100 langues, une expérience améliorée de gestion des clusters de GPU et des options flexibles de mise au point et d'ajustement. Les clients peuvent utiliser le service OCI Generative AI dans Oracle Cloud, mais aussi sur site ("on-premise") via OCI Dedicated Region.