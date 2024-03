(Boursier.com) — Oracle annonce la disponibilité générale d'Oracle Globally Distributed Autonomous Database. Reposant sur la technologie éprouvée de sharding d'Oracle, Globally Distributed Autonomous Database offre les avantages d'Oracle Autonomous Database tout en donnant aux entreprises le contrôle sur leurs stratégies de distribution et d'emplacement des données. Cela leur permet de distribuer et de stocker automatiquement des données dans le monde entier, sur de nombreux sites physiques, de manière transparente pour les applications.

Grâce à cette approche, les clients peuvent obtenir la plus grande évolutivité et la plus grande disponibilité possibles, tout en adressant les exigences de souveraineté des données et en bénéficiant d'opérations autonomes, ce qui réduit considérablement leurs coûts.