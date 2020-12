Oracle (+1,3%) : bat le consensus grâce aux solutions "Cloud"

(Boursier.com) — Oracle a publié jeudi après la clôture de Wall Street un bénéfice net de 2,44 milliards de dollars (80 cents par action) pour son deuxième trimestre fiscal, pour un chiffre d'affaires de 9,8 Mds$, en légère hausse de 1,8% par rapport à la même période de 2019 (9,62 Mds$). En données ajustées des éléments non récurrents, le bénéfice par action (bpa) de l'éditeur américain de logiciels de gestion d'entreprises (ERP) s'établit à 1,06$, contre 0,9$ un an plus tôt (+18%).

Ces chiffres sont globalement supérieurs à ceux attendus par les marchés. Le consensus des analystes établi par le cabinet Factset tablait ainsi sur un bpa de 1$ et sur des ventes de 9,77 Mds$.

A Wall Street, l'action Oracle progressait de 1,3% vendredi en séance, après une première réaction mitigée la veille dans les cotations post-séance. Le titre, qui progresse de plus d'environ 13% depuis le début de l'année, avait atteint des niveaux record en octobre, avant de chuter après un "profit warning" émis par un autre géant du secteur, le groupe allemand SAP.

Prévisions supérieures aux attentes pour le trimestre en cours

Les analystes ont apprécié les prévisions faites par la directrice générale d'Oracle, Safra Catz, au cours d'une conférence téléphonique tenue tard jeudi soir. Elle a dit s'attendre pour le 3e trimestre fiscal à un bpa ajusté de 1,09$ à 1,13$, pour un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 4% par rapport au T3 2019. Ces prévisions sont supérieures aux attentes des marchés, qui tablaient sur un bpa ajusté de 1,04$ et sur une croissance des ventes inférieure à 1,4%.

Safra Catz a précisé que les résultats du 2e trimestre fiscal ont été portés par la forte hausse des ventes de deux applications Cloud du groupe, Fusion et NetSuite, qui ont bondi respectivement de 33% et 21% sur un an. "Ces deux applications cloud stratégiques ont grandement contribué à la hausse du résultat opérationnel et du bénéfice par action", a commenté Mme Catz.

'Nous nous attendons à ce que cette dynamique de croissance rapide des revenus et des parts de marché se poursuive, alors que Gartner et IDC ont tous deux placé la suite ERP d'Oracle au rang de numéro un dans le cloud", a ajouté la CEO d'Oracle.