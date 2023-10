OPM annonce les résultats intermédiaires positifs de son étude de phase 1 évaluant OPM-101 chez des volontaires sains

(Boursier.com) — Oncodesign Precision Medicine, entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce des résultats intermédiaires positifs à la fin de la première partie de l'essai de phase 1 en administration orale unique à doses croissantes (SAD) de son candidat médicament OPM-101 chez des volontaires sains.

Jan Hoflack, Directeur Général Délégué et Chief Scientific Officer d'Oncodesign Precision Medicine, a déclaré : "OPM-101 a été très bien toléré et a montré un engagement significatif de la cible sur une durée de 24h, dès l'administration de doses faibles. Ces arguments sont en faveur d'un profil disposant d'une marge thérapeutique importante. Le comité de revue des données (DRC) a revu et analysé l'ensemble des données obtenues lors de la partie SAD de l'étude, et a recommandé le démarrage de la partie MAD (administrations répétées) de l'étude. Dans cette partie, l'administration d'OPM-101 se fera deux fois par jour à des doses permettant de maintenir un engagement de la cible supérieur à 80%. Le démarrage de la partie MAD est prévu début Q4-2023. L'exécution de cette Phase 1 SAD - 9 cohortes en seulement 7 mois - démontre la qualité de notre produit OPM-101 et celle de nos équipes préclinique et clinique."

Philippe GENNE, Président Directeur Général d'Oncodesign Precision Medicine, ajoute : "Nous sommes très satisfaits du déroulement de cet essai clinique à ce stade. OPM-101 est une molécule qui dispose d'un profil pharmacologique idéal, c'est un candidat médicament parfait qui va nous permettre pleinement de tester le potentiel thérapeutique de l'inhibition de la kinase RIPK2 dans le cadre des maladies inflammatoires digestives chroniques chez les patients. Ces résultats renforcent notre avance sur nos principaux concurrents identifiés à ce jour et sont très attractifs vis-à-vis des principaux key opinion leaders mondiaux avec lesquels nous travaillons pour construire la phase 2 clinique."