Opération historique en vue dans le secteur minier avec le rachat de Newcrest par Newmont

(Boursier.com) — Très grosse opération en vue dans les mines d'or. Newmont veut racheter l'Australien Newcrest Mining dans le cadre d'un accord de 17 milliards de dollars qui renforcerait la position de la société minière américaine dans le cuivre et l'or. En cas de succès, l'opération serait l'une des plus importantes de l'histoire australienne et la plus grosse transaction de ce début d'année sur les marchés occidentaux.

L'offre, 100% en actions, intervient alors que Newcrest est à la recherche d'un nouveau patron, l'ancien directeur général Sandeep Biswas ayant démissionné en décembre. Le prix indicatif matérialise une prime d'environ 21% par rapport au dernier cours de clôture de Newcrest de 22,45 dollars australiens. Les actionnaires de Newcrest devraient recevoir 0,380 action Newmont pour chaque titre Newcrest détenu.

"Le conseil d'administration de Newcrest, avec ses conseillers financiers et juridiques, examine la proposition indicative", a déclaré le mineur australien, après avoir admis avoir repoussé une offre précédente pour des questions de prix. Newcrest est considéré comme une cible potentielle depuis plusieurs années compte tenu de ses performances médiocres. "C'est probablement un assez bon timing. Newcrest est actuellement un peu vulnérable avec sa transition de leadership", a déclaré à 'Reuters' Andy Forster, responsable principal des investissements chez Argo Investments à Sydney.

Newcrest tire la majorité de ses revenus de l'or, et le reste de l'argent et du cuivre, avec des mines en Australie, au Canada et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La société prévoit d'augmenter la composante cuivre pour tirer parti de l'augmentation attendue de la demande, avait récemment déclaré à 'Bloomberg' Sherry Duhe, directrice générale par intérim. "La force du dollar australien, les prix de l'or et la baisse des réserves mondiales suggèrent que davantage d'acquisitions sont probables, en particulier pour des entreprises comme Newcrest, qui est fortement exposée au cuivre", affirme Mohsen Crofts, analyste chez 'Bloomberg Intelligence', dans une note ce lundi. Une opération qui en appelle d'autres ?