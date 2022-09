Opera : Premier sélecteur de portefeuilles dans l'Opera Crypto Browser

(Boursier.com) — Opera , la société à l'origine du premier navigateur Web3 multiplateforme au monde, annonce aujourd'hui l'une des mises à jour les plus importantes depuis sa création, qui facilitera grandement la vie des utilisateurs de crypto-monnaies : Le navigateur Opera Crypto prend désormais en charge MetaMask et d'autres portefeuilles importants.

Pour accompagner cette évolution, le navigateur propose également l'innovant "Wallet Selector", un outil de gestion multi-portefeuille inédit dans le secteur.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de choisir de manière transparente lequel de leurs portefeuilles ils souhaitent utiliser pour interagir avec une dApp ou un site web particulier. Ils peuvent désormais choisir entre leurs portefeuilles directement dans la barre d'adresse du navigateur, sans avoir besoin d'aller dans les paramètres ou d'avoir à gérer des extensions concurrentes. Outre le portefeuille natif d'Opera Crypto Browser, les portefeuilles pris en charge par le sélecteur de portefeuille comprennent Metamask et des centaines d'autres, pour autant qu'ils soient disponibles sous forme d'extensions Opera ou Chrome.

Les extensions de portefeuille de navigateur sont des outils essentiels pour explorer le Web3. Elles permettent aux utilisateurs d'explorer et d'interagir avec diverses applications et services décentralisés (dApps).

Cependant, toutes les extensions de porte-monnaie ne sont pas égales. Nombre d'entre elles ne prennent en charge que des réseaux spécifiques, et certaines offrent différentes fonctionnalités telles que les échanges et le Stakingdans l'application. Pour explorer plusieurs réseaux, les utilisateurs de crypto-monnaies ont tendance à avoir besoin de plusieurs portefeuilles de navigateur, ce qui crée une barrière inutile à l'adoption et nuit à l'expérience utilisateur. Opera change cela avec la mise à jour d'aujourd'hui et la fonction innovante Wallet Selector dans la barre d'adresse du navigateur.