OpenText simplifie les processus numériques de Bayer

(Boursier.com) — OpenText , annonce que Bayer a choisi OpenText Business Network Cloud Enterprise comme solution stratégique pour une sélection d'activités d'intégration B2B au sein des divisions Consumer Health & Pharmaceuticals, afin d'accroître l'agilité et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. La collaboration a été initiée avec une preuve de concept qui sera suivie d'activités de déploiement.

Avec une histoire de plus de 150 ans, Bayer est l'une des plus grandes entreprises de santé et d'agriculture au monde. En déployant Business Network Cloud Enterprise, Bayer va optimiser et simplifier l'intégration de ses partenaires, et pourra ainsi se concentrer sur son coeur de métier.

"Nous pensons que notre collaboration avec OpenText, depuis l'intégration des clients jusqu'à son déploiement, va avoir un effet important sur nos processus au niveau mondial", déclare Björn-Christian Volckmann - Global Process Owner Order-2-Cash, Commercial Operations (Consumer Health & Pharmaceuticals), Bayer. "En tant que fournisseur mondial d'EDI B2B et partenaire de confiance, OpenText va nous apporter un soutien avisé et nous permettre de continuer à privilégier les solutions de pointe qui feront la différence aujourd'hui et à l'avenir."

Grâce à Business Network Cloud Enterprise, solution leader du marché, OpenText prend en charge les opérations quotidiennes liées aux intégrations 'B2B' des entreprises. En gérant les systèmes, l'intégration, l'accueil des partenaires, le suivi des transactions et plus encore, OpenText permet aux organisations de se concentrer sur leurs compétences clés. En parallèle, ces dernières bénéficient d'informations en temps réel sur leurs performances, d'interactions simplifiées avec leurs partenaires commerciaux et d'une infrastructure numérique qui relie les personnes, les systèmes et les équipements.

"Avec des milliards de transactions B2B échangées chaque année entre les organisations dans le monde, une intégration réussie et efficace peut être extrêmement coûteuse et complexe, nécessitant souvent un investissement continu, une technologie spécialisée et de l'expertise", souligne Muhi Majzoub, Chief Product Officer, OpenText. "En tirant parti d'OpenText Business Network Cloud Enterprise, Bayer pourra se concentrer sur son coeur de métier avec un système simplifié et harmonisé, soutenu par l'un des plus grands réseaux B2B au monde."