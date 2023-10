OpenAI veut produire ses propres puces IA !

(Boursier.com) — OpenAI , le créateur de ChatGPT, envisagerait selon Reuters de concevoir ses propres puces d'intelligence artificielle et serait allé jusqu'à évaluer pour cela une cible d'acquisition potentielle. Reuters cite des personnes familières avec les projets. OpenAI n'aurait toutefois pas encore décidé d'aller de l'avant, selon des discussions internes récentes dont l'agence Reuters a pris connaissance. Depuis au moins l'année dernière, le groupe aurait discuté de diverses options pour résoudre la pénurie de puces d'IA coûteuses sur lesquelles OpenAI s'appuie, selon les sources familières de la question de Reuters. Les options considérées incluent la construction d'une usine dédiée aux puces d'IA, une collaboration plus étroite avec d'autres fabricants de puces, dont Nvidia, et la diversification des fournisseurs au-delà de Nvidia. Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, aurait ainsi fait de l'acquisition d'un plus grand nombre de puces d'IA une priorité. Il s'était déjà publiquement plaint de la pénurie d'unités, sur un marché largement dominé par Nvidia.

La pénurie de processeurs avancés alimentant les logiciels d'OpenAI et les coûts très élevés associés à l'exploitation du matériel expliqueraient la réflexion d'OpenAI, qui développe depuis 2020 ses technologies d'IA générative sur un supercalculateur massif construit par Microsoft et utilisant pas moins de 10.000 unités de traitement graphique de Nvidia (GPU). Reuters note encore que l'exploitation de ChatGPT est très coûteuse, chaque requête coûtant environ 4 cents. Si les requêtes de ChatGPT atteignent un dixième de l'échelle de recherche de Google, il faudra environ 48,1 milliards de dollars de GPU au départ pour rester opérationnel, d'après un spécialiste de Bernstein cité par Reuters.