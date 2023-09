OpenAI veut créer l'iPhone de l'IA !

(Boursier.com) — OpenAI , le concepteur de ChatGPT, serait en discussions avancées avec l'ancien designer vedette d'Apple, Jony Ive, et Masayoshi Son de SoftBank, en vue d'une alliance visant à créer "l'iPhone de l'intelligence artificielle". C'est du moins ce que croit savoir le Financial Times, évoquant un potentiel financement de plus d'un milliard de dollars du conglomérat japonais à l'appui du projet. Sam Altman, le patron et cofondateur d'OpenAI, aurait fait appel à la société LoveFrom d'Ive pour développer le premier appareil grand public du créateur de ChatGPT. Le FT fait état de discussions sérieuses, aucun accord n'ayant toutefois pour l'heure été conclu. Il pourrait s'écouler plusieurs mois avant qu'une alliance ne soit formellement annoncée, d'après le FT. L'entreprise potentiellement créée ferait appel aux talents et technologies des trois partenaires supposés.

Le site technologique 'The Information' avait indiqué déjà avant-hier qu'Ive et Altman discutaient effectivement d'un nouvel appareil d'IA et que Softbank avait également été impliqué dans certains aspects de la conversation. Ive a rappelons-le officié durant plus de deux décennies chez Apple, avec des réalisations notables sur les iMac et bien évidemment l'iPhone. Le FT avait rapporté plus tôt ce mois que SoftBank était à la recherche d'accords dans le domaine de l'IA suite à l'introduction en bourse de son unité Arm. Son cherchait même à investir des dizaines de milliards de dollars dans cette technologie, à en croire le Financial Times.