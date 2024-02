OpenAI valorisé 80 milliards de dollars

(Boursier.com) — OpenAI , la startup d'intelligence artificielle à l'origine de ChatGPT, soutenue financièrement par Microsoft, aurait scellé un accord la valorisant 80 milliards de dollars ou plus, a rapporté vendredi le New York Times, citant des personnes ayant connaissance de la question. OpenAI cèderait ainsi des actions existantes dans le cadre d'une offre publique menée par la société de capital-risque Thrive Capital. Dans le cadre de cette opération, les salariés pourraient ainsi écouler leurs actions de l'entreprise, solution alternative à un cycle de financement traditionnel qui aurait permis de lever des fonds. Plus tôt l'an dernier, Thrive, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz et K2 Global avaient accepté d'acheter des actions d'OpenAI dans le cadre d'une offre de même type, valorisant l'entreprise à environ 29 milliards de dollars selon le New York Times.