OpenAI réplique, face aux attaques de Musk

(Boursier.com) — OpenAI , la startup d'intelligence artificielle soutenue par Microsoft, a riposté, face aux accusations d'Elon Musk. L'entreprise à l'origine de ChatGPT a dépoussiéré les anciens courriels du milliardaire pour montrer qu'il soutenait les projets d'OpenAI visant à devenir une entreprise à but lucratif et qu'il insistait même pour que la startup lève des milliards afin de pouvoir rivaliser avec Google. Alors que Musk vient d'intenter une action en justice la semaine dernière contre OpenAI, le DG de la startup, Sam Altman, et son président Greg Brockman, alléguant que l'entreprise se serait éloignée de sa mission visant à bâtir une IA responsable et servant l'humanité, OpenAI a indiqué pour sa part que Musk avait tenté auparavant... d'intégrer l'entreprise à Tesla. "Nous sommes tristes d'en arriver là avec quelqu'un que nous admirons profondément", a déclaré OpenAI dans un message co-écrit par Altman, Brockman et Ilya Sutskever - également cofondateur d'OpenAI.

Le message reproduit des courriels que Musk avait envoyés à différents intervenants au sein d'OpenAI et montrant que l'homme d'affaires aurait plutôt soutenu les efforts de la startup pour lever des fonds. "Cela nécessite des milliards par an immédiatement ou oubliez ça", aurait ainsi écrit Musk dans un courriel, selon OpenAI, qui avait initialement collecté moins de 45 millions de dollars auprès d'Elon Musk et plus de 90 millions de dollars auprès d'autres donateurs. Musk aurait poussé l'entreprise à être plus ambitieuse dans ses levées de fonds. OpenAI précise qu'alors qu'Altman et Brockman prévoyaient de lever 100 millions de dollars, Musk aurait jugé qu'une levée de fonds bien plus importante était nécessaire "pour éviter de paraître désespéré par rapport à ce que Google ou Facebook dépensent". "Je pense que nous devrions dire que nous commençons avec un engagement financier d'un milliard de dollars (...). Je couvrirai tout ce que quelqu'un d'autre ne fournira pas", aurait affirmé Musk dans un autre message. Selon les e-mails contenus dans le message, Musk aurait aussi approuvé l'idée qu'OpenAI ne partagerait pas toujours la science derrière ses avancées technologiques. Les cofondateurs d'OpenAI ont aussi déclaré que Musk avait tenté d'intégrer OpenAI à son constructeur automobile Tesla.

Rappelons qu'Elon Musk poursuit le créateur de ChatGPT, OpenAI, et son directeur général Sam Altman, estimant que la compagnie aurait abandonné sa mission initiale de développement de l'intelligence artificielle au profit de l'humanité. Selon l'action lancée fin février, Altman et le cofondateur d'OpenAI Greg Brockman, avaient initialement approché Musk pour concevoir une firme 'open source' et à but non lucratif. OpenAI, désormais soutenu par Microsoft, aurait enfreint son contrat initial, puisque la compagnie serait désormais orientée vers la génération de profit. Cette volonté d'OpenAI de gagner de l'argent enfreindrait l'engagement initial, ont déclaré les avocats de Musk, cités par Reuters, dans le cadre de ce procès intenté à San Francisco. Ils ont ajouté que la société avait gardé un secret complet autour de la conception de GPT-4, son modèle d'IA le plus avancé...

Rappelons qu'Elon Musk avait cofondé OpenAI en 2015, mais avait ensuite démissionné du conseil d'administration en 2018. L'an dernier, l'entrepreneur Sam Altman avait été licencié de manière abrupte par l'ancien conseil d'administration d'OpenAI, qui avait alors déclaré qu'il tentait de défendre la mission de l'entreprise consistant à développer une IA qui profitait à l'humanité. Quelques jours plus tard, Altman avait été réintégré au sein d'un OpenAI doté d'un nouveau conseil d'administration.