OpenAI négocie de multiples accords avec les éditeurs

(Boursier.com) — OpenAI , la firme soutenue par Microsoft, à l'origine du robot conversationnel ChatGPT, discute avec des dizaines d'éditeurs au sujet d'accords de licence, indique Bloomberg. Dans une interview, un responsable d'OpenAI qualifie les discussions d'"actives" et de "positives" et déclare : "Vous avez vu des accords annoncés, et il y en aura d'autres à l'avenir". L'article rappelle aux lecteurs qu'OpenAI a déjà signé des accords avec Axel Springer et Associated Press. Le dirigeant affirme par ailleurs qu'OpenAI était "au milieu d'une négociation très active et productive" avec le New York Times jusqu'à ce que le journal intente une action en justice pour violation du droit d'auteur le mois dernier...