OpenAI lance ChatGPT Enterprise

(Boursier.com) — OpenAI a annoncé hier le lancement de ChatGPT Enterprise, le niveau professionnel du chatbot IA, disponible dès maintenant. L'outil est en développement depuis moins d'un an et a bénéficié de l'aide de plus de 20 entreprises de différentes tailles et secteurs. ChatGPT Enterprise inclut l'accès à GPT-4 sans limite d'utilisation, ainsi que des performances jusqu'à deux fois plus rapides que les versions précédentes et les crédits API. Le prix du produit n'a pas été dévoilé. Il dépendrait des cas d'usage et de la taille des entreprises. Parmi les premiers utilisateurs, on retrouve par exemple Block ou Estée Lauder. ChatGPT Enterprise permettra aux clients de saisir les données de l'entreprise pour former et personnaliser ChatGPT pour leurs propres secteurs et cas d'utilisation, bien que certaines de ces fonctionnalités ne soient pas encore disponibles. La société prévoit par ailleurs d'introduire un autre niveau d'utilisation, appelé ChatGPT Business, pour les petites équipes, mais n'a pas précisé de calendrier spécifique.

OpenAI a noté dans un article de blog que "nous ne nous entraînons pas sur vos données ou conversations professionnelles, et nos modèles n'apprennent pas de votre utilisation". Les données de conversation des clients seront cryptées. La société enregistre cependant des données globales sur la façon dont l'outil est utilisé.