OpenAI : Emmett Shear annonce ses plans en tant que nouveau dirigeant

(Boursier.com) — Emmett Shear, ex-patron de Twitch qui vient de prendre la place de Sam Altman à la tête d'OpenAI, la startup d'intelligence artificielle à l'origine de ChatGPT, annonce ses plans sur X, ex-Twitter. "Aujourd'hui, j'ai reçu un appel m'invitant à envisager une opportunité unique : devenir DG par intérim d'OpenAI. Après avoir consulté ma famille et réfléchi quelques heures seulement, j'ai accepté. J'avais récemment démissionné de mon poste de DG de Twitch en raison de la naissance de mon fils, aujourd'hui âgé de 9 mois (...). J'ai accepté ce poste parce que je crois qu'OpenAI est l'une des entreprises les plus importantes qui existent actuellement. Lorsque le conseil d'administration a partagé la situation et m'a demandé d'assumer ce rôle, je n'ai pas pris la décision à la légère. En fin de compte, j'ai senti que j'avais le devoir d'aider si je le pouvais", a expliqué Shear.

"Notre partenariat avec Microsoft reste solide et ma priorité dans les semaines à venir sera de m'assurer que nous continuons à bien servir tous nos clients. Les employés d'OpenAI sont extrêmement impressionnants, comme vous l'avez peut-être deviné, et axés sur leur mission à l'extrême. Et il est clair que le processus et les communications autour du retrait de Sam ont été très mal gérés, ce qui a sérieusement entamé la confiance", ajoute Shear dans un long post sur X.

"J'ai un plan en trois points pour les 30 prochains jours :

- Embaucher un enquêteur indépendant pour approfondir l'ensemble du processus ayant conduit à ce point et générer un rapport complet.

- Continuer à parler au plus grand nombre possible de nos employés, partenaires, investisseurs et clients, prendre bonne note et partager les principaux points à retenir.

- Réformer l'équipe de management et de direction à la lumière des récents départs pour en faire une force efficace pour générer des résultats pour nos clients.

En fonction des résultats que nous en tirerons, je conduirai des changements au sein de l'organisation, jusqu'à et y compris en insistant fortement pour des changements significatifs en matière de gouvernance si nécessaire. Je les déploierai au fur et à mesure qu'ils deviendront clairs au cours de la période de 30 jours. La stabilité et le succès d'OpenAI sont trop importants pour permettre aux troubles de les perturber ainsi. Je m'efforcerai également de répondre aux principales préoccupations, même si dans de nombreux cas, je pense qu'il faudra peut-être plus d'un mois pour réaliser de véritables progrès", détaille Shear.

"Je n'ai que du respect pour ce que Sam et toute l'équipe OpenAI ont construit. Il ne s'agit pas seulement d'un projet de recherche et d'un produit logiciel incroyables, mais d'une entreprise incroyable. Je suis ici parce que je le sais et je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger et le développer davantage", précise encore le nouveau CEO, qui exclut l'hypothèse d'un désaccord d'Altman avec le board concernant la sécurité pour expliquer son éviction.