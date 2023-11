OpenAI (ChatGPT) licencie son patron Sam Altman, énorme erreur ?

(Boursier.com) — Microsoft cédait 1,7% vendredi en clôture à Wall Street et abandonnait encore 0,9% après bourse. Les opérateurs ont été en effet surpris par une annonce intervenue peu avant la clôture, concernant l'éviction du patron emblématique d'OpenAI, Sam Altman. Le conseil d'administration d'OpenAI a ainsi annoncé qu'Altman quittait son poste de directeur général et abandonnait ses fonctions au conseil d'administration. Mira Murati, directrice de la technologie de l'entreprise à l'origine de ChatGPT, assumera les fonctions de DG par intérim, avec effet immédiat.

Membre de l'équipe de direction d'OpenAI depuis cinq ans, Mira Murati a joué un rôle essentiel dans l'évolution d'OpenAI vers un leader mondial de l'IA, selon un communiqué d'OpenAI. Elle apporte "un ensemble de compétences uniques, une compréhension des valeurs, des opérations et des activités de l'entreprise, et dirige déjà les fonctions de recherche, de produits et de sécurité de l'entreprise". Compte tenu de son long mandat et de son engagement étroit dans tous les aspects de l'entreprise, y compris son expérience en matière de gouvernance et de politique en matière d'IA, "le conseil d'administration estime qu'elle est particulièrement qualifiée pour ce rôle et anticipe une transition en douceur pendant qu'il recherche officiellement un CEO permanent".

Le départ de M. Altman "fait suite à un processus d'examen délibératif mené par le conseil, qui a conclu qu'il n'avait pas toujours été franc dans ses communications avec le conseil, ce qui a entravé sa capacité à exercer ses responsabilités. Le conseil d'administration n'a plus confiance en sa capacité à continuer à diriger OpenAI", selon le communiqué publié vendredi.

Le conseil d'administration a déclaré : "OpenAI a été délibérément structuré pour faire avancer notre mission : garantir que l'intelligence artificielle générale profite à toute l'humanité. Le conseil reste pleinement engagé à servir cette mission. Nous sommes reconnaissants pour les nombreuses contributions de Sam à la création et à la croissance d'OpenAI. Dans le même temps, nous pensons qu'un nouveau leadership est nécessaire à mesure que nous progressons. En tant que responsable des fonctions de recherche, de produits et de sécurité de l'entreprise, Mira est exceptionnellement qualifiée pour assumer le rôle de DG par intérim. Nous avons la plus grande confiance dans sa capacité à diriger OpenAI pendant cette période de transition".

Le conseil d'administration d'OpenAI est composé du scientifique en chef d'OpenAI, Ilya Sutskever, ainsi que des administrateurs indépendants, à savoir Adam D'Angelo, DG de Quora, l'entrepreneur technologique Tasha McCauley et Helen Toner, du Georgetown Center for Security and Emerging Technology.

Dans le cadre de cette transition, Greg Brockman quitte ses fonctions de président du conseil d'administration et restera dans ses fonctions au sein de l'entreprise, relevant du DG, selon OpenAI.

Il s'agit d'un petit séisme dans le monde de l'IA, les motifs de l'éviction d'Altman restant relativement flous. Certains évoquent des projets parallèles de l'ex-CEO qui aurait tenté de lever des milliards de dollars pour créer un rival de Nvidia dans la conception de puces d'IA. D'autres élaborent des théories plus farfelues, aussi diverses que variées.

Microsoft aurait tenté pour sa part de faire revenir Altman et Brockman durant le week-end. Il faut dire que le géant software a investi massivement dans OpenAI et a largement avancé dans l'intégration de son IA dans ses différents services. Un tel désordre à la tête d'OpenAI n'est donc sans doute pas pour plaire à la direction du colosse de Redmond et en particulier à Satya Nadella. Les employés d'OpenAI auraient été nombreux à se rallier à Altman, qui pourrait bien, s'il ne retrouve pas son poste, lancer une nouvelle startup dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Le nom du remplaçant éventuel d'Altman pourrait être Emmett Shear. L'ex-patron de Twitch serait en effet pressenti pour prendre durablement les fonctions de directeur général d'OpenAI, selon l'agence Reuters, qui indique ainsi qu'Altman ne reviendrait pas et reprend un article de 'The Information' sur le sujet. C'est ce qu'aurait précisé Ilya Sutskever, membre du conseil d'administration, aux équipes d'OpenAI. Une telle issue ne devrait toutefois pas réellement enthousiasmer les investisseurs soutenant OpenAI, dont certains auraient plutôt souhaiter un remplacement du conseil d'administration et un retour de Sam Altman - d'autant qu'OpenAI était sur le point de mener à bien une vente d'actions sur la base d'une valorisation de 86 milliards de dollars.

Le feuilleton reste quoi qu'il en soit très évolutif. Hier dimanche, Altman et Brockman se sont ainsi rendus au siège d'OpenAI, ce qui signale des négociations importantes. Brockman a démissionné de la présidence du conseil d'administration, rejoint par d'autres cadres, en réaction au départ d'Altman. C'est Mira Murati qui aurait convié hier les deux hommes chez OpenAI, sans qu'apparemment les discussions n'aient porté leurs fruits.