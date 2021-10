Opel ferme son usine d'Eisenach jusqu'à la fin de l'année, faute de semi-conducteurs

(Boursier.com) — Le constructeur automobile allemand Opel, qui évolue dans le giron de Stellantis, a annoncé la fermeture de son usine d'Eisenach en Allemagne, jusqu'à la fin de l'année, en raison de la pénurie de semi-conducteurs qui frappe le groupe. Environ 1.300 employés seront mis en chômage partiel, a précisé Opel, et la production sera en partie transférée de l'autre côté de la frontière, à Sochaux, en France.

La production de l'usine d'Eisenach, qui assemble notamment le SUV Grandland X équipé de motorisations thermiques et hybrides rechargeables, devrait reprendre en 2022, bien qu'Opel n'ait pas donné de date précise dans cette perspective...

Le groupe Stellantis a suspendu la production d'autres usines, notamment en Europe et au Canada.

Les syndicats hausse le ton

En France, plusieurs syndicats de Stellantis ont critiqué l'application de l'accord de chômage partiel conclu pour faire face à la baisse de la production provoquée par cette pénurie sans précédent de semi-conducteurs.

Quatre organisations syndicales ont signé fin août un accord d'APLD (Activité partielle de longue durée), qui vient d'être homologué par les directions régionales du travail, mais dont la mise en pratique a soulevé le mécontentement de plusieurs représentants des salariés...

Encore plusieurs mois de galère ?

Début septembre, les problèmes d'approvisionnement ont conduit Stellantis à stopper certaines lignes de production dans plusieurs usines européennes et à instaurer un jour hebdomadaire de chômage partiel en moyenne dans ses activités tertiaires en France dans le cadre d'un plan d'efficacité global pour faire face à la crise.

Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA avait prévenu cet été qu'il s'attendait à une perte en volume de 1,4 million de véhicules, pour moitié sur chaque semestre.

Mode d'emploi

L'accord d'APLD prévoit que pour chaque jour chômé, les ouvriers et les agents de maîtrise touchent 84% de leur salaire net, auxquels viennent s'ajouter des heures de congés ou de formation pour un maintien de la rémunération, tandis que l'Etat verse à Stellantis une allocation correspondant à 60% du salaire brut.

Une porte-parole de Stellantis a expliqué à Reuters que l'activité partielle n'était pas cantonnée aux usines d'assemblage de véhicules car "toute l'entreprise est concernée (..) par l'objectif d'assurer sa pérennité dans un contexte de crise des semi-conducteurs, d'électrification et de respect de la réglementation CO2."

L'accord sur le chômage partiel de longue durée permet à une société confrontée à une réduction durable de son activité de diminuer l'horaire de travail de ses salariés et de recevoir une allocation pour financer les heures non travaillées, en contrepartie d'engagements de maintien des emplois et de formation professionnelle...