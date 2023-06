Opale Capital : du nouveau !

(Boursier.com) — Opale Capital, plateforme digitale d'investissement dans le non coté destinée aux conseillers financiers et filiale de Tikehau Capital, annonce avoir sélectionné des stratégies d'investissement en secondaire des groupes Goldman Sachs Asset Management, AlpInvest et Harbourvest afin de s'adapter à l'environnement macroéconomique actuel.

Cette nouvelle stratégie d'investissement en secondaire, initiée via un fonds de fonds, investira dans trois références mondiales de premier plan dont Goldman Sachs Asset Management, AlpInvest, filiale du groupe Carlyle, et HarbourVest Partners, groupe mondial et indépendant de capital-investissement.

Les stratégies d'investissement en secondaire répondent à la demande de liquidité des investisseurs institutionnels souhaitant réallouer leur portefeuille d'investissements. Elles s'adressent également aux gérants qui cherchent à prolonger la détention de certains de leurs actifs et à capter ainsi une plus grande part de leur création de valeur.

L'investissement en secondaire est une stratégie reconnue pour sa diversification et son potentiel de retour sur investissement plus rapide. Cette stratégie peut donc être considérée comme pertinente dans le contexte actuel d'incertitudes économiques. De plus, l'équilibre entre acheteurs et vendeurs dans ces transactions est actuellement favorable aux acheteurs, ce qui permet aux fonds de secondaire d'adopter une approche hautement sélective pour investir dans des actifs de choix.

Cette nouvelle stratégie vient élargir la gamme de solutions d'investissement d'Opale Capital. Elle offre aux clients des conseillers en gestion de patrimoine une option supplémentaire leur permettant de diversifier leurs portefeuilles.

Paul Moreno Blosseville, président d'Opale Capital déclare : "Nous sommes très heureux de lancer cette première stratégie d'investissement en secondaire, qui vient compléter notre offre et proposer aux clients des conseillers en gestion de patrimoine des performances potentielles semblables à celles que l'on retrouve dans l'investissement en Private Equity primaire, et ce, avec un profil de risque réduit."

Cette nouvelle stratégie est accessible aux investisseurs français dès 100.000 euros, tout comme l'ensemble des fonds proposés par Opale Capital.