Opale Capital clôture avec succès son premier fonds

(Boursier.com) — 6 mois après son lancement, Opale Capital, plateforme digitale d'investissement dans le non coté destinée aux conseillers financiers, clôture avec succès son premier fonds et ambitionne de passer la barre des 100 millions d'euros de collecte au cours de l'année 2023.

Adossé à Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, Opale Capital s'adresse aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), banques privées et multi-family offices afin de leur permettre de proposer à leurs clients privés un accès privilégié pour investir dans des fonds d'investissement traditionnellement réservés aux clients institutionnels.

Avec plus de 10 millions d'euros investis sur sa plateforme lors des premiers mois, Opale Capital a réussi son lancement et prévoit de dépasser la barre des 100 millions d'euros de collecte sur sa plateforme dans le courant de l'année.

Plusieurs dizaines de cabinets de gestion de patrimoine sont désormais inscrits sur la plateforme afin de pouvoir offrir à leurs clients un accès à l'univers du Private Equity. Ces premiers succès confirment la pertinence du modèle d'Opale Capital fondé sur une interface 100% digitale et une forte sélectivité dans le choix des équipes d'investissement et des fonds.

Pour accompagner le développement de l'activité, l'équipe s'est étoffée avec l'arrivée de Agathe Lauwerier, responsable des partenariats, Antoine Moulinié Paccalin, spécialiste des fonds d'investissement et d'Alexis Estrade, responsable de ses applications front-end.

Opale Capital propose aujourd'hui deux stratégies d'investissement au capital de sociétés liées à des secteurs à fort potentiel de croissance et d'innovation : la technologie et la santé.

L'équipe travaille au lancement de cinq autres fonds de capital investissement et de dette privée. Progressivement, à partir du mois de février 2023, de nouvelles stratégies seront ouvertes de capital développement, d'opportunités spéciales et d'investissement secondaire. D'autres classes d'actifs telles que l'infrastructure sont également en cours d'analyse.

"Nous misons sur une forte sélectivité. Aujourd'hui nous proposons moins de 5% des fonds que nous avons analysés. Nous laissons le choix entre des offres mono- ou multi-fonds selon les convictions et les appétences des investisseurs pour diversifier leurs placements" précise Clarisse Ohana, COO d'Opale Capital.

"En 2022, environ 60% de l'épargne des Français était investie sur des produits dont les taux d'intérêt ont été plus faibles que l'inflation, comme les livrets ou les fonds en euros[1]. D'un autre côté, la rentabilité historique du capital-investissement est élevée : 12,2% par an sur les 15 dernières années, selon France Invest, contre 5,1% pour le CAC40. Les premiers mois prometteurs de notre activité ainsi que la qualité des échanges avec nos clients nous confirment que notre conviction de proposer aux CGP l'accès au capital investissement via Opale Capital était bien fondée" indique Paul Moreno Blosseville, Directeur Exécutif d'Opale Capital.

