OPA de Morgan Stanley sur E*Trade

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — E*Trade Financial grimpe de 24% désormais en pré-séance à Wall Street à 55,7$, pour une valorisation de près de 12,5 milliards de dollars, le titre bénéficiant de la confirmation d'une offre d'acquisition de la banque d'affaires Morgan Stanley. Le cours de cette dernière recule en revanche de 3,6%, pour une capitalisation boursière de 88 milliards de dollars. Les rumeurs sont confirmées concernant une offre de Morgan Stanley pour 13 milliards de dollars sur E*Trade, ce qui représente un montant de 58,74$ par titre du courtier américain. Il s'agirait par ailleurs, souligne le Wall Street Journal, de la plus importante acquisition d'une banque majeure depuis la crise financière.

Par cette acquisition, Morgan Stanley entend créer un leader "sur toutes les chaînes majeures de la gestion de fortune". Les plateformes combinées des deux groupes afficheraient environ 3.100 milliards de dollars d'actifs client. Le rapprochement permettra des offres complémentaires et améliorera l'échelle et la portée du nouvel ensemble. Des synergies significatives sont décelées, ce qui devrait se traduire par "une plus forte performance financière" et une meilleure création de valeur. Morgan Stanley et E*Trade confirment donc un accord définitif selon lequel Morgan rachètera E*Trade, leader dans les services financiers et pionnier du courtage en ligne, dans le cadre d'une transaction en actions valorisée environ 13 milliards de dollars. Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'E*Trade recevront 1,0432 titre Morgan Stanley pour chacune de leurs actions, soit une considération par titre de 58,74$ sur la base des cours de clôture de la veille.