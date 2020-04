Onxeo : visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2021

Onxeo : visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2021









Crédit photo © *ONXEO

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Onxeo a dégagé l'an dernier une perte nette de 33,7 millions d'euros en 2019, contre 9,3 millions en 2018. Les charges opérationnelles s'établissent à 14,2 millions d'euros en 2019, soit un niveau conforme à celui de 2018, et résultent principalement du développement préclinique et clinique soutenu d'AsiDNA et du nouveau programme OX401. L'écart constaté dans les autres produits opérationnels courants par rapport à l'année précédente est lié à une subvention publique sous forme d'une avance de trésorerie définitivement acquise par la société en 2018 pour un montant de 4,1 millions d'euros. Les autres charges opérationnelles (non-courantes) s'élèvent à 24,5 millions d'euros.

Onxeo estime que sa trésorerie de 7,3 millions d'euros au 31 mars 2020, les 6,6 millions de dollars (soit 6 millions d'euros) reçus récemment d'Acrotech et le produit de la ligne de financement en fonds propres, lui procurent aujourd'hui une visibilité financière suffisante pour mener ses projets, et notamment ses programmes de développement clinique d'AsiDNA en association, jusqu'au deuxième trimestre 2021.

À partir du 12 mars 2020, Onxeo a mis en oeuvre les mesures adaptées afin d'assurer la sécurité de ses employés et la continuité de ses activités dans le cadre des règles imposées par les autorités sanitaires et gouvernementales françaises. Onxeo a limité son exposition, son étude clinique stratégique Revocan étant actuellement en cours d'examen et n'étant pas en phase active, et une grande partie du programme préclinique étant réalisée en interne et étant en grande partie maintenue dans un cadre sanitaire strict. L'impact du Covid-19 est donc jugé limité, sous réserve d'une amélioration de la situation au troisième trimestre 2020.