Onxeo : visibilité financière jusqu'au début 2022

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les revenus pour le 1er semestre 2020 d'Onxeo s'élèvent à 1,1 ME et correspondent essentiellement aux ventes directes de Beleodaq.

L'accord avec Acrotech Biopharma le 6 avril 2020 a été analysé dans le référentiel IFRS comme une cession des actifs liés à belinostat.

Après prise en compte du résultat financier et d'un impôt lié à la transaction avec Acrotech, Onxeo affiche un profit net de 5 ME au titre du 1 ersemestre 2020, contre une perte de à 8,5 ME en 2019.

La trésorerie de 19,6 ME offre une visibilité financière jusqu'au 1er trimestre 2022