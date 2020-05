Onxeo : un analyste met le feu au titre

Onxeo : un analyste met le feu au titre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans d'énormes volumes, Onxeo s'envole de plus de 50% à 0,75 euro sur la place parisienne. Le flux acheteur sur la biotech spécialisée dans le développement de médicaments innovants en oncologie est alimenté par une note de Bryan Garnier qui a débuté le suivi de la valeur avec un conseil 'achat' et une 'fair value' de 1,22 euro.

Le broker explique que la réparation de l'ADN est une approche très intéressante pour traiter le cancer, qui est devenue réalité avec l'introduction d'une première classe de médicaments connus sous le nom d'inhibiteurs PARP. Non seulement ils ont créé un marché qui vaut déjà 2 milliards de dollars et qui continue de croître rapidement avec l'ajout de nouvelles indications, mais ils ont également fait l'objet de violentes batailles de rachat entre grandes entreprises pharmaceutiques. Pfizer a par exemple surenchéri sur Sanofi pour acheter Medivation, GSK a repris Tesaro et AZ a partagé Lynparza avec Merck. Dans chaque cas, des milliards de dollars étaient en jeu, souligne le courtier.