Onxeo : Shefali Agarwal devient présidente du conseil d'administration

Onxeo : Shefali Agarwal devient présidente du conseil d'administration









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Onxeo , société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui la nomination du Dr Shefali Agarwal en tant que présidente du conseil d'administration de la société. Danièle Guyot-Caparros, présidente sortante, demeure membre indépendante du conseil d'administration et présidente du comité d'audit.

Le Dr Shefali Agarwal, médecin de formation, est directrice médicale et développement chez Epizyme, Inc, qui développe de nouvelles thérapies épigénétiques contre le cancer et d'autres maladies graves, où elle dirige le développement clinique mondial et la stratégie réglementaire. Avant de rejoindre Epizyme en 2018, le Dr Agarwal a occupé des postes de direction, notamment dans le développement et les opérations cliniques, ainsi que les affaires médicales et réglementaires. En particulier, elle a dirigé pour Tesaro, le développement clinique et l'enregistrement de l'inhibiteur de PARP ZEJULA(R) (niraparib) dans le cancer de l'ovaire.

En outre, le Dr Agarwal est membre du conseil d'administration de trois sociétés de biotechnologie américaines, ITB Med (non cotée), Gritstone Bio (Nasdaq : GTRS) et Fate Therapeutics (Nasdaq : FATE). Sa nomination en tant qu'administratrice indépendante d'Onxeo est intervenue en juin 2021.