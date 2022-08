Onxeo se retire du marché Nasdaq First North de Copenhague

(Boursier.com) — Onxeo SA indique que l'Assemblée générale mixte de ce 17 août a adopté l'ensemble des résolutions présentées dans le sens des recommandations du Conseil d'administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé le retrait des actions de la société de la cote sur le marché Nasdaq First North de Copenhague, et conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration pour réaliser ce dernier.

La société demandera formellement, dans les prochains jours, le retrait de la cote du Nasdaq First North à l'opérateur boursier danois.

Après approbation de l'opérateur de marché, le retrait effectif des actions de la cote du marché Nasdaq First North devrait intervenir après un délai supplémentaire de 10 semaines.

La société envisage d'organiser l'échange automatique de titres afin que les actionnaires danois puissent négocier leurs actions Onxeo sur Euronext Growth, avec le même code ISIN (FR0010095596).

Aucune modification ne sera apportée au nombre d'actions ordinaires ou aux droits attachés aux actions Onxeo et les actions continueront à être négociées sur Euronext Growth Paris. Le capital social de la société restera donc inchangé. La société fournira de plus amples détails lorsque l'approbation de la radiation aura été obtenue du Nasdaq First North.