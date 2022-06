Onxeo : résolutions adoptées

(Boursier.com) — Onxeo , société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce que l'Assemblée générale mixte qui s'est tenue mercredi a adopté l'ensemble des résolutions présentées dans le sens des recommandations du Conseil d'administration.

Les actionnaires de la Société ont notamment ratifié la nomination de M. Khalil Barrage en tant que nouvel administrateur pour trois ans. M. Barrage est directeur général d'Invus, dont le siège est à New York. Il a rejoint Invus en 2003 et a mis en place son activité Public Equity. Depuis sa création, Invus Public Equity a concentré ses investissements sur les jeunes entreprises de biotechnologie innovantes. Avant de rejoindre Invus, il a travaillé chez The Olayan Group à New York et a dirigé leur portefeuille d'actions américaines pendant 15 ans. Il est titulaire d'une licence en économie de l'Université américaine de Beyrouth. Il est membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés de biotechnologie, dont Celtaxsys et Protagenic Therapeutics aux États-Unis et Sensorion en France.

Les actionnaires ont également renouvelé le mandat d'administrateur de GammaX Corporate Advisory, représentée par M. Jacques Mallet, pour une nouvelle période de trois ans.

Le Conseil d'administration d'Onxeo, présidé par Mme Shefali Agarwal, est ainsi composé de 8 membres, dont 5 membres indépendants.

Le Dr Shefali Agarwal, Présidente directrice générale d'Onxeo, commente : "Au nom de toute l'équipe d'Onxeo, je remercie l'ensemble des actionnaires pour leur engagement et leur soutien lors de cette assemblée. Je suis ravie d'accueillir Monsieur Khalil Barrage au sein de notre Conseil. Mr. Barrage apporte une grande richesse d'expérience et permet de renforcer les liens avec notre principal actionnaire, un fonds d'envergure mondiale très engagé dans le domaine des biotechnologies et dans l'accompagnement des sociétés innovantes telles que la nôtre dans nos prochaines étapes de croissance. Je souhaite également féliciter Jacques Mallet, dont le mandat est renouvelé, et qui a apporté au cours des derniers mois une forte contribution au sein du conseil et de l'entreprise."

Le résultat des votes par résolution et le procès-verbal de l'assemblée seront disponibles dans les délais légaux sur le site Internet de la Société, dans la rubrique Assemblées générales.

Prochain communiqué financier :

Les résultats semestriels 2022 seront publiés le mardi 13 septembre 2022 (après marché).