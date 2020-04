Onxeo reçoit 6,6 M$ en contrepartie de la concession de droits exclusifs additionnels sur belinostat à Acrotech Biopharma

(Boursier.com) — Onxeo, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd’hui avoir conclu des accords avec Acrotech Biopharma LLC, une filiale détenue à 100% par Aurobindo Pharma, qui étendent les droits d’Acrotech sur belinostat à tous les territoires qui n’étaient pas déjà sous licence, et lui transfèrent la propriété intellectuelle et le savoir-faire concernant belinostat sous toutes ses formes. En contrepartie, Onxeo recevra un paiement unique de 6,6 M$ d’Acrotech. Belinostat est actuellement commercialisé aux États-Unis sous le nom de Beleodaq (belinostat pour injection) pour le traitement en deuxième ligne des patients atteints de lymphome à cellules T périphériques.

Judith Greciet, Directeur général d’Onxeo explique : «Nous nous réjouissons de cette transaction avec la société Acrotech, une équipe très professionnelle et bien positionnée pour développer le potentiel de ce produit intéressant, notamment en termes d’accès plus large pour les patients.

De notre côté, cette transaction complète notre transition stratégique vers une société uniquement axée sur le développement de médicaments en lien avec la réponse aux dommages de l’ADN, tout en étendant notre visibilité financière jusqu’au deuxième trimestre 2021, au-delà des catalyseurs clés attendus en 2020 sur nos deux programmes phares, AsiDNA et OX401.»

En mars 2019, Spectrum Pharmaceuticals (SPPI) avait cédé à Acrotech la licence de belinostat pour certains territoires, dont les États-Unis, le Canada, le Mexique et l’Inde.

Ce nouveau contrat accorde à Acrotech une licence libre de redevance pour la forme IV de belinostat dans tous les autres territoires. Dans le cadre de cette transaction, l’accord de licence actuel d’Onxeo avec Pint Pharma pour l’Amérique du Sud, ainsi que les contrats avec Clinigen plc et iQone pour le programme d’accès contrôlé dit « Named Patient Program » dans certains pays européens, et les accords connexes, ont également été transférés à Acrotech.

Conséquences financières de la transaction

Cet accord n’a aucune incidence sur l’accord de monétisation de redevances existant entre Onxeo et SWK Holdings, qui a été conclu en juin 2018, et ne concerne que les redevances et les paiements d’étape futurs sur les ventes de Beleodaq® dans les territoires initialement concédés sous licence à SPPI. Ces redevances et paiements d’étape continueront à être comptabilisées en chiffre d’affaires dans les comptes consolidés et à être affectés au remboursement des obligations détenues par SWK Holdings. Toute redevance ou tout paiement d’étape payable après remboursement des obligations reviendra à Acrotech.

Sur les 6,6 M$ du contrat, un montant de 0,9 ME sera utilisé pour payer les sommes dues en vertu de l’accord de règlement conclu avec SpePharm le 11 février 2020. Les fonds restants seront utilisés pour le programme de développement de médicaments dans le domaine de la réponse aux dommages de l’ADN de la Société et prolongeront la visibilité financière d’Onxeo jusqu’au deuxième trimestre 2021.

En conséquence de la transaction, Onxeo comptabilisera dans ses comptes consolidés au 31 décembre 2019 une provision pour dépréciation d’environ 13 ME, correspondant à la variation de la juste valeur des actifs incorporels de 'R&D' relatifs au belinostat conformément aux normes IFRS.

Des informations financières complémentaires seront fournies avec les résultats de l’exercice 2019 de la société le 17 avril 2020...