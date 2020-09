Onxeo : programme à suivre

(Boursier.com) — Onxeo , société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui que son équipe de direction participera aux événements investisseurs suivants durant les prochains mois :

H.C. Wainwright 22nd Annual Global Investment Conference

14-16 septembre 2020 (conférence virtuelle)

Le management d'Onxeo présentera la société le 15 septembre à 19h (heure de Paris) et rencontrera des investisseurs internationaux lors de cette conférence organisée par la banque d'investissement américaine H. C. Wainwright & Co.

HealthTech Innovation Days - France Biotech

5-6 octobre 2020 à Paris, France (conférence virtuelle)

Cet événement comprend des conférences et des rendez-vous entre des entreprises européennes innovantes dans le domaine des biotechnologies, des technologies médicales et de la santé numérique, des entreprises pharmaceutiques, des investisseurs spécialisés dans les sciences de la vie ainsi que des experts et des leaders d'opinion du domaine de la santé.

Forum CIC Market Solutions

10 novembre 2020 à Paris, France

Cet événement donne aux investisseurs français et internationaux l'opportunité d'interagir avec les dirigeants de sociétés cotées.

European Healthcare Conference de Bryan, Garnier & Co.

16-17 novembre 2020 à Paris, France

Cet événement réunit les leaders du secteur de la santé, les entreprises à croissance rapide, les créateurs de technologies innovantes et la communauté des investisseurs dans les sciences de la vie.

Événement Direct Dirigeants - EasyBourse

24 novembre 2020 à Paris, France

Présentation d'Onxeo par Judith Greciet devant un public d'investisseurs et d'actionnaires individuels, animé par un gérant de fonds.