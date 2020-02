Onxeo : présentera OX401 au congrès européen ESMO-TAT 2020

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Onxeo SA annonce qu'elle présentera de premiers résultats précliniques pour OX401, son inhibiteur de PARP (PARPi) de nouvelle génération, lors d'une session de posters au congrès de l'ESMO-TAT1 2020, dédié à la recherche sur les thérapies anticancéreuses ciblées qui se tiendra à Paris, France, du 2 au 4 mars 2020.

Issu de notre plateforme propriétaire platON, OX401 bénéficie de l'expérience accumulée sur le mécanisme de leurre agoniste original qu'il partage avec AsiDNA, notre inhibiteur de la réparation de l'ADN first-in-class en phase clinique. Nous sommes ravis de présenter les premiers résultats d'OX401, notamment sa grande affinité avec PARP qui conduit à l'inhibition de la réponse aux dommages de l'ADN, à l'épuisement métabolique, ainsi qu'à l'activation de la réponse immunitaire innée, spécifiquement dans les cellules tumorales , déclare Françoise Bono, directrice scientifique d'Onxeo. Ces données positionnent OX401 sur des domaines de recherche de pointe à l'heure actuelle et ouvrent des perspectives thérapeutiques prometteuses, en exploitant à la fois sa capacité à épuiser à la cellule tumorale sans induire de résistance et son intérêt en association avec des immunothérapies .

OX401 est le 2e candidat issu de la plateforme propriétaire d'agonistes leurres d'Onxeo, platON. Ce nouveau composé a été optimisé pour maintenir ce mécanisme d'action unique, tout en ciblant spécifiquement PARP et la réponse immunitaire. Ses propriétés placent OX401 au carrefour de deux des domaines les plus actifs en oncologie, à savoir la réponse aux dommages de l'ADN et l'immunothérapie.