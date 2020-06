Onxeo : nouveau e-poster en ligne pour la réunion virtuelle de l'AACR 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Onxeo S.A. annonce la disponibilité, sur le site de la réunion virtuelle de AACR 2020, d'un e-poster et de son commentaire audio présentant de nouvelles données précliniques démontrant les propriétés différenciées d'AsiDNA, son inhibiteur "first-in-class" de la réparation de l'ADN tumoral, pour inverser la résistance aux inhibiteurs de PARP (PARPi) en prévenant la repousse des cellules persistantes pharmaco-tolérantes.

Ces nouvelles données montrent pour la première fois que la résistance aux PARPi peut être causée par des cellules pharmaco-tolérantes, et que l'ajout de l'AsiDNA à un inhibiteur de PARP prévient la repousse de ces cellules, de ce fait abolissant complètement et irréversiblement l'émergence de la résistance dans les cellules tumorales ovariennes.

Les résultats de cette étude sont de très bon augure pour la prochaine étude REVocan de phase 1b/2, associant AsiDNA au niraparib en milieu clinique dans le cancer de l'ovaire récurrent, qui a récemment été approuvée par les autorités réglementaires françaises et dont le démarrage est prévu au deuxième semestre 2020.

Ces données renforcent clairement l'intérêt d'AsiDNA dans la lutte contre la résistance, qui est aujourd'hui le principal enjeu dans le traitement du cancer...