Onxeo : nomination du Dr Shefali Agarwal au poste de PDG

(Boursier.com) — Onxeo annonce aujourd'hui la nomination du Dr Shefali Agarwal au poste de Présidente directrice générale. Le Dr. Agarwal succède à Julien Miara, directeur chez Invus SAS, qui a été nommé Directeur général par interim en janvier 2022.

"J'ai cooperé étroitement avec le Dr Agarwal en sa qualité de Présidente du conseil d'administration pour développer notre société, renforcer notre conseil d'administration et, surtout, faire progresser notre portefeuille de produits. Il est devenu très clair pour moi et le conseil d'administration que le Dr Agarwal, qui possède une vaste expérience dans le développement de médicaments, était le bon choix pour assumer le rôle de Présidente directrice générale", a déclaré Julien Miara, Directeur général par interim. "Elle possède l'expertise nécessaire pour travailler avec notre équipe chevronnée et faire progresser rapidement AsiDNA en clinique, développer notre portefeuille de produits précliniques et offrir à Onxeo une visibilité internationale, compte tenu de sa visibilité auprès de la communauté des investisseurs américains."

Le Dr Agarwal est médecin de formation et elle était, jusqu'à récemment, directrice médicale et du développement chez Epizyme, Inc. une société biopharmaceutique développant de nouvelles thérapies épigénétiques pour le cancer, où elle dirigeait le développement clinique mondial et la stratégie réglementaire. Elle restera conseillère d'Epizyme tout en remplissant ses fonctions chez Onxeo.