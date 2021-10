Onxeo : nomination

(Boursier.com) — Onxeo annonce aujourd'hui la nomination du Dr Robert L. Coleman et du Dr Jacques Mallet en tant que membres indépendants du conseil d'administration.

Robert L. Coleman, MD, est le directeur scientifique de US Oncology Network, l'un des plus grands réseaux américains dédiés aux soins et à la recherche de pointe dans le domaine de l'oncologie, avec plus de 400 études cliniques en cours et rassemblant plus de 1.400 médecins. Avant de rejoindre US Oncology Network en 2020, le Dr Coleman était directeur exécutif du programme de recherche du réseau de cancérologie du groupe MD Anderson. Il a également été professeur et titulaire de la chaire Ann Rife Cox en gynécologie à l'université du Texas. Les travaux du Dr Coleman ont fait l'objet de plus de 500 publications axées sur le rôle des nouvelles thérapies dans le cancer de l'ovaire, telles que l'intégration des inhibiteurs de PARP dans la stratégie de traitement.

Jacques Mallet, MD, a été Senior Vice President - responsable de la division Analytics/Corporate Strategy et membre de l'Executive Leadership Team de Sanofi et est actuellement membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés cotées ou privées dans le secteur des technologies de la santé. Il apporte à Onxeo plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique en 'R&D', en développement de portefeuille et en stratégie d'entreprise, ainsi qu'une vision unique des sciences de la vie, tant en Europe qu'aux États-Unis, en tant que spécialiste du capital-risque. Auparavant, M. Mallet a été responsable des investissements chez Auriga Partners, une importante société de capital-investissement spécialisée dans les sciences de la vie en France, et a occupé des postes de direction dans des sociétés de conseil internationales telles que Monitor Deloitte et Accenture.