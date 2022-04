Onxeo : lève des fonds après une perte de 5,9 ME en 2021

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'année 2021 chez Onxeo ressort à 4,1 millions d'euros.

Les charges opérationnelles 2021 sont stables par rapport à 2020 et s'établissent à 9,7 ME, résultant principalement du développement clinique d'AsiDNA et du développement préclinique des composés de la famille OX400.

Le résultat financier s'établit à -0,7 ME, provenant pour l'essentiel de la charge d'intérêt liée à l'emprunt avec SWK. Après prise en compte d'un produit net d'impôt d'un montant de 0,1 ME, la perte nette totale du Groupe s'élève ainsi à -5,9 ME en 2021, contre un résultat net bénéficiaire à +1,1 ME en 2020.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie du Groupe s'élevait à 17,9 ME (14,5 ME au 31 décembre 2020). Cette augmentation provient principalement des financements obtenus au cours de l'exercice, à savoir des prêts garantis par l'État d'un montant de 5 ME et une augmentation de capital avec maintien du droit de souscription des actionnaires qui a procuré à Onxeo un produit net de 9,4 ME. Ces ressources, ajoutées à l'encaissement de revenus de licence pour 1,4 ME et du crédit d'impôt-recherche 2020 d'un montant de 1,1 ME, ont permis d'absorber les dépenses opérationnelles d'un montant de 13,5 ME.

Perspectives

La société va poursuivre en 2022 sa stratégie de création de valeur fondée sur le développement de ses innovations thérapeutiques jusqu'à la preuve de concept chez l'homme.

Nouveaux financements

Ce financement, décidé par le Conseil d'administration du 6 avril, est structuré sous la forme d'une augmentation de capital, d'un montant de 8 ME, et d'une émission d'obligations convertibles en actions d'un montant de 4 ME. Il permet d'étendre la visibilité financière de la société jusqu'au 2è trimestre 2023.

L'augmentation de capital est réalisée par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d'une catégorie de personnes. Un nombre total de 19.512.195 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,25 euro, sont ainsi émises au profit d'Invus Public Equities LP et de Financière de la Montagne.

Les actions nouvelles représentent environ 21% du capital social de la société avant la réalisation du placement privé. A l'issue de ce placement, un actionnaire possédant 1% du capital de la société verra sa participation ramenée à 0,83%. Le prix de souscription a été fixé à 0,41 euro par action nouvelle, soit un produit net de l'émission de 8 ME.

Le règlement-livraison des actions nouvelles ainsi que la réception des fonds interviendront au plus tard le 8 avril et seront constatés par le directeur général agissant sur délégation du conseil d'administration. L'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris est prévue au plus tard le 12 avril 2022. A l'issue de la réalisation de l'augmentation de capital, les participations d'Invus Public Equities LP et de Financière de la Montagne s'élèveront respectivement à 23,5% et 19,8% du capital de la société.

D'autre part, une émission obligataire convertible en actions ordinaires a été décidée par le Conseil d'administration. Cet emprunt obligataire convertible est d'un montant nominal de 4 ME. Il est représenté par 4.000.000 d'OC d'une valeur nominale chacune de 1 euro, soit un produit brut de l'émission obligataire de 4 ME. Les OC seront souscrites par Invus Public Equities LP et Financière de la Montagne à hauteur respectivement de 2,5 ME et 1,5 ME.

Le règlement livraison des OC ainsi que la réception des fonds interviendront au plus tard le 8 avril. Ces obligations ne feront l'objet d'aucune demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth. En revanche, les éventuelles actions ordinaires issues de la conversion des OC le seront, dès leur émission, sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes (code ISIN FR0010095596). La maturité des OC est au 6 avril 2027.

Le produit net des fonds levés sera destiné au développement d'AsiDNA, produit phare de la société, tant sur le plan clinique qu'industriel dans le cadre des essais cliniques en cours et à venir. Onxeo va aussi finaliser l'optimisation et développer le programme préclinique d'OX401 seul et avec des médicaments d'immuno-oncologie, et plus généralement, financer les dépenses courantes de la société.