Onxeo lance une augmentation de capital à 0,71 euro l'action

Onxeo lance une augmentation de capital à 0,71 euro l'action









Crédit photo © *ONXEO

(Boursier.com) — Onxeo lance une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS). Cette levée de fonds est d'un montant brut cible de 9,3 millions d'euros, pouvant être porté à 10,7 ME par exercice de la clause d'extension. Elle s'effectue au prix de 0,71 euro par action avec une parité de 1 action nouvelle pour 6 actions existantes, 6 droits préférentiels de souscription permettant de souscrire à 1 action nouvelle

Le produit de cette émission d'actions nouvelles est destiné à financer en priorité l'élargissement et l'accélération du développement clinique d'AsiDNA, notamment en association avec d'autres agents anti-cancéreux.

La société entend également :

- poursuivre l'optimisation et le développement préclinique de nouveaux candidats issus de la plateforme platON,

- optimiser les opérations de développement pharmaceutique et de fabrication des composés, et

- plus généralement, financer l'activité de la Société.

Notre actif clé, AsiDNA, est aujourd'hui en développement clinique dans le cadre de deux essais en cours. DRIIV-1b vise à démontrer une efficacité accrue des traitements de chimiothérapie de référence combinés à AsiDNA dans les tumeurs solides, alors que Revocan a été conçu pour démontrer la capacité d'AsiDNA à surmonter la résistance des tumeurs aux thérapies ciblées telles qu'un inhibiteur de PARP. Avec ce nouveau financement, notre objectif est d'accélérer le développement clinique d'AsiDNA dans les mois à venir et de lancer des essais supplémentaires pour confirmer le potentiel de ce candidat first-in-class. Une étude de phase 2 randomisée d'AsiDNA en association avec des chimiothérapies à base de platine dans une indication à fort besoin médical est déjà en préparation et devrait être bientôt suivie d'autres essais cliniques de preuve de concept. Le montant recueilli permettra également de soutenir l'optimisation d'un deuxième candidat issu de notre plateforme de chimie platON, ainsi que nos activités liées aux opérations de fabrication et au développement pharmaceutique , commente Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo.

Avant l'opération envisagée, le capital social d'Onxeo s'élève à 19.579.452,50 euros divisé en 78.317.810 actions de 0,25 euro de valeur nominale chacune. L'opération portera sur l'émission d'un maximum de 15.010.913 actions nouvelles en cas d'exercice de la clause d'extension.

Chaque actionnaire recevra 1 droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 16 mars 2021.

La souscription des actions nouvelles sera ouverte :

- du 19 au 31 mars inclus sur le marché Euronext Growth Paris, et

- du 19 au 26 mars inclus sur le marché Nasdaq First North Growth Copenhague.

Les droits préférentiels de souscription seront cotés sur Euronext Growth Paris et Nasdaq First North Growth Copenhague sous le code ISIN FR0014001YS4.

- du 17 au 29 mars inclus pour Euronext Growth Paris

- du 17 au 24 mars 2021 inclus pour Nasdaq First North Growth Copenhague.

La valeur théorique du droit préférentiel de souscription est de 0,006 euro, sur la base du cours de clôture de l'action Onxeo le 8 mars (0,75 euro).

L'offre sera ouverte au public en France et au Danemark uniquement.

Financière de la Montagne et Invus Public Equities LP, actionnaires de référence de la société se sont engagés à participer à l'opération pour un montant total de respectivement 3 ME et 4ME, dont environ 2,23 MEUR à titre irréductible. Ces engagements de souscription représentent 75,5% du format central de l'augmentation de capital.