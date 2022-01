Onxeo : Julien Miara est nommé Directeur général par interim

(Boursier.com) — Onxeo SA a nommé Julien Miara en tant que Directeur général par interim, à compter de ce 3 janvier 2022, suite à la décision du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration travaille activement au recrutement du prochain Directeur général d'Onxeo qui se concentrera sur la mise à disposition rapide d'AsiDNA aux patients pour répondre à leurs besoins médicaux non satisfaits, sur le développement du riche pipeline préclinique tel qu'OX401 et sur la visibilité internationale d'Onxeo.

Julien Miara est directeur chez Invus SAS, société de conseil indépendant d'Invus Public Equities, LP. Il est également membre du conseil d'administration d'Onxeo. Il a plus de 10 ans d'expérience dans la finance et les biotechnologies. Julien Miara travaillera en étroite collaboration avec le Dr Shefali Agarwal, présidente du conseil d'administration, qui possède une vaste expérience dans le développement de médicaments, afin de s'assurer que la société progresse conformément au plan stratégique établi par le Conseil d'administration et de préparer une transition réussie vers le prochain Directeur général.