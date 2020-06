Onxeo : Invus Public Equities monte à 10,72% du capital

Onxeo : Invus Public Equities monte à 10,72% du capital









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 12 juin 2020 par l'AMF, la société Invus Public Equities, L.P. (Hamilton, Îles des Bermudes) a déclaré avoir franchi en hausse, le 11 juin 2020, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de la société Onxeo, et détenir 8.397.270 actions Onxeo représentant autant de droits de vote, soit 10,72% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société Onxeo.

Invus indique que le financement de l'opération est réalisé par recours aux fonds propres. Le déclarant précise agir seul. Invus envisage de poursuivre ses acquisitions dans le cadre normal de son activité sur les titres de la société selon les opportunités d'investissement qui pourraient se présenter, mais n'envisage pas de prendre le contrôle d'Onxeo. Invus entend continuer d'accompagner la société dans sa phase de développement. La participation à cette opération est effectuée dans le but de participer au renforcement et au développement d'Onxeo (poursuite des programmes de recherches et de développement clinique). Julien Miara, représentant d'Invus, a été nommé observateur au conseil d'administration de la société. Invus n'envisage pas de demander la nomination de l'un de ses représentants en qualité d'administrateur.