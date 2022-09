Onxeo : Inclusion du 1er patient dans l'essai clinique de phase 1b/2 dans le gliome de haut grade récidivant chez l'enfant

(Boursier.com) — Onxeo , société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui que le 1er patient vient d'être inclus et traité dans l'étude clinique de phase 1b/2 qui vise à évaluer l'efficacité et la bonne tolérance d'AsiDNA2, inhibiteur first-in-class de la réponse aux dommages de l'ADN, en association avec la radiothérapie chez les enfants, adolescents ou jeunes adultes atteints d'un gliome de haut grade (HGG) récidivant.

La validation clinique de cette thérapie innovante offre l'espoir d'améliorer la prise en charge de ces cancers pédiatriques à haut risque.

Les HGG, qui constituent environ 20% des tumeurs du système nerveux central (SNC) de l'enfant, ont aujourd'hui encore un très mauvais pronostic avec une survie à 5 ans inférieure à 20%. La chirurgie, combinée à la radiothérapie ou à la chimiothérapie, permet souvent un contrôle de la maladie. Cependant, ce contrôle n'est pas durable dû au développement de cellules tumorales résistantes aux traitements. Des études menées sur des modèles précliniques et des essais cliniques initiaux réalisés chez l'adulte3 ont permis de mettre en évidence l'effet synergique d'AsiDNA en association avec des traitements qui ciblent et détruisent l'ADN, tels que la radiothérapie.

Cet essai de phase 1b/2, dont l'Institut Curie est le promoteur, est mené dans le cadre du consortium européen ITCC4, avec l'objectif d'évaluer l'efficacité et la tolérance d'AsiDNA sur un nombre maximal de 32 patients (enfants, adolescents ou jeune adultes) atteints de HGG récidivant. Le 1er patient de l'étude a été inclus au sein du Centre SIREDO de l'Institut Curie (Soins, Innovation, Recherche en cancérologie de l'Enfant, l'aDOlescent et l'adulte jeune). Il est prévu que d'autres centres français et européens participent à cette étude dans les prochains mois. Les premiers résultats intermédiaires de l'étude sont attendus au 1er trimestre 2024.

Shefali Agarwal, Présidente Directrice Générale d'Onxeo, déclare : "Onxeo est fier de sa collaboration clinique avec l'Institut Curie et remercie le Pr François Doz, investigateur principal de l'étude, pour son implication dans ce projet. Nous espérons que l'association d'AsiDNA à la radiothérapie dans ce type de cancer apportera un réel bénéfice aux patients qui souffrent d'une forme récidivante de gliome de haut grade."