Onxeo fait le point sur le programme de développement clinique de son candidat médicament first-in-class AsiDNA

(Boursier.com) — Onxeo , société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants contre les tumeurs, ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) et les oncogènes pilotes, fait le point sur le programme de développement clinique de son candidat médicament first-in-class AsiDNA.

Onxeo a activé son premier site d'étude clinique aux États-Unis, Next Oncology à San Antonio. Cet essai multicentrique de phase 1b/2 vise à évaluer l'innocuité et l'efficacité d'AsiDNA en association avec l'inhibiteur de PARP olaparib chez des patients atteints de cancer épithélial de l'ovaire, de cancer du sein et de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CRPC) qui ont progressé lors d'un précédent traitement par inhibiteurs de PARP. Le critère principal de l'étude évaluera l'innocuité et la tolérance de l'association et déterminera la dose optimale d'AsiDNA pour l'essai de phase 2. Les principaux critères secondaires évalueront l'activité préliminaire et la durée de réponse de l'association.

Shefali Agarwal, Présidente Directrice Générale, a déclaré : "Nous sommes ravis de l'initiation de cet essai clinique majeur visant à explorer davantage le potentiel de notre candidat médicament first-in-class, AsiDNA. Ce produit expérimental est en développement clinique en Europe depuis quelques années dans les tumeurs solides récurrentes. Dans les études cliniques réalisées à ce jour, AsiDNA semble être bien toléré avec une activité clinique encourageante chez les patients étudiés. L'activation de cette première étude aux États-Unis est une étape importante en vue de son développement clinique mondial.

La récente activité encourageante observée à partir des données préliminaires issues de l'étude REVOCAN démontre le potentiel d'AsiDNA à re-sensibiliser les patients à la thérapie par inhibiteurs de PARP, ce qui répond potentiellement à un besoin non satisfait et pourrait avoir un impact significatif sur les patientes atteintes de cancer de l'ovaire récurrent ayant progressé après un traitement initial par inhibiteurs de PARP. De plus, cela établit une base solide pour notre prochain candidat médicament, OX425, un leurre agoniste de la protéine PARP issu de la même plateforme propriétaire PlatON, qui pourrait ainsi ne pas induire de résistance tumorale au traitement. Ce profil représente une différenciation potentielle en termes d'innocuité et d'activité par rapport aux autres thérapies ciblées telles que les inhibiteurs de PARP et nous sommes en bon ordre de marche pour déposer une IND à la mi-2023".