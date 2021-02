Onxeo fait le point

Crédit photo © *ONXEO

(Boursier.com) — Onxeo SA publie un point d'étape sur ses développements.

En dépit du contexte pandémique, Onxeo a réalisé en 2020 d'importantes avancées à plusieurs niveaux et prévoit une année 2021 riche de catalyseurs cliniques.Sur le plan clinique, nous avons initié l'étude de phase 1b/2, REVOCAN, qui a pour objectif d'évaluer l'association de notre candidat phare AsiDNA avec le PARPi niraparib dans le cancer de l'ovaire en rechute. Cette étude qui inclura jusqu'à 26 patientes est menée dans le cadre de l'accord de recherche clinique avec Gustave Roussy, qui en est le promoteur, et a débuté au 4è trimestre 2020. Des résultats intermédiaires seront fournis dans le courant de l'année, au fur et à mesure qu'ils seront rendus disponibles par Gustave Roussy , eplique Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo.

Elle poursuit : Quant à l'étude DRIIV-1b d'AsiDNA en association avec la chimiothérapie, des résultats intermédiaires favorables ont été publiés en novembre dernier et nous prévoyons une finalisation rapide de l'étude. Les signaux d'efficacité observés nous permettent de travailler dès à présent sur une étude de phase 2 avec la même association dans une indication spécifique à fort besoin. Nous prévoyons de soumettre cette étude aux autorités réglementaires dans les prochains mois, pour un démarrage effectif dès cette année .

Enfin, notre second candidat, OX401, poursuivra cette année sa validation préclinique réglementaire, et nous visons une entrée en clinique dès 2022 , dit la directrice générale d'Onxeo.