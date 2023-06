Onxeo devient Valerio Therapeutics

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale annuelle d'Onxeo SA s'est tenue ce 6 juin à 14h. Elle a pu valablement délibérer avec un quorum de 44,12% composé de 30 actionnaires représentant 49.072.091 droits de vote.

L'Assemblée a suivi les recommandations de vote du Conseil d'Administration pour l'ensemble des résolutions, actant l'approbation des comptes annuels 2022 ainsi que le renouvellement du mandat de Robert Coleman, administrateur indépendant, et de Nicolas Trebouta, représentant permanent de l'actionnaire historique Financière de la Montagne.

L'Assemblée générale a également approuvé le changement de dénomination sociale en Valerio Therapeutics. Ce changement de dénomination sociale s'accompagne d'une nouvelle identité, qui sera présentée dans les prochaines semaines. Elle a pour but de mieux représenter la capacité de Valerio Therapeutics à faire progresser rapidement des candidats thérapeutiques révolutionnaires jusqu'à la phase 2 de développement et à collaborer avec des partenaires pour la poursuite du développement et de la commercialisation. Le code ISIN restera inchangé.

"Nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui notre nouvelle dénomination sociale, véhiculant des valeurs de force, santé, résilience, vitalité et robustesse. En outre, le nom Valerio possède une essence intemporelle et traditionnelle qui répond au positionnement de société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur le développement de thérapies innovantes utilisant des plates-formes technologiques de pointe pour révolutionner le traitement du cancer et améliorer les résultats pour les patients. Valerio représente également le sens de l'héritage et de l'endurance, s'inscrivant ainsi dans l'histoire d'Onxeo pour en écrire une nouvelle page dans la durée", a indiqué aux actionnaires Shefali Agarwal, Présidente Directrice Générale.