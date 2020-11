Onxeo : des résultats intermédiaires favorables dans l'étude DRIIV-1b

(Boursier.com) — Onxeo SA annonce la fin du recrutement dans l'étude DRIIV-1b et des résultats intermédiaires favorables. DRIIV-1b vise à évaluer la tolérance et l'efficacité d'AsiDNA en association avec le carboplatine (n=3) puis avec le carboplatine plus le paclitaxel (n=6) chez des patients éligibles atteints de tumeurs solides métastatiques, en progression à l'inclusion. Le dernier patient prévu a reçu son traitement et sera suivi jusqu'à progression de la maladie.

A ce stade et sur les 7 premiers patients évalués sur le critère de tolérance, le profil de tolérance favorable d'AsiDNA en association avec carboplatine +/- paclitaxel est confirmé, aucun évènement indésirable grave lié à AsiDNA, ni aucune toxicité limitant la dose n'ayant été observés chez ces patients.

En termes d'efficacité, 4 patients sur les 7 ont bénéficié d'une réponse partielle et/ou de durées de contrôle de leur maladie plus longues que lors des lignes de traitement antérieures. Trois patients sont encore en cours de traitement. Ces données préliminaires constituent un signal d'efficacité particulièrement encourageant qui permet d'envisager la poursuite du développement clinique d'AsiDNA en association avec ces chimiothérapies de référence.