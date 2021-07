Onxeo : de la visibilité sur la trésorerie jusqu'à fin 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Onxeo pour la période close le 30 juin 2021 s'élève à 0,6 million d'euros. Il est exclusivement constitué de redevances contractuelles de licence d'un produit non stratégique, alors que le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020, d'un montant de 1,1 ME, correspondait aux revenus issus de la commercialisation de Beleodaq, comptabilisés dans les comptes du Groupe jusqu'à la date de signature de l'accord de licence avec Acrotech Biopharma en avril 2020.

Les charges opérationnelles augmentent légèrement en conséquence de l'évolution des dépenses de R&D, qui passent de 1,9 ME au 30 juin 2020 à 2,4 ME au 30 juin 2021, en cohérence avec l'avancée des programmes AsiDNA et OX401

En conséquence de l'évolution de l'activité reflétée par les postes de charges et produits exposés ci-dessus, le résultat net arrêté au 30 juin 2021 est négatif à hauteur de -4,8 ME (+5 ME au 1er semestre 2020).

La trésorerie du Groupe au 30 juin 2021 s'élève à 24,5 ME (14,5 ME au 31 décembre 2020). La variation de trésorerie provient principalement des financements mis en oeuvre sur le semestre, prêts garantis par l'Etat et augmentation de capital, qui ont procuré à Onxeo un produit net de 14,4 ME et ont permis d'absorber les dépenses opérationnelles d'un montant de 5,4 ME. La trésorerie disponible au 30 juin 2021 procure à Onxeo une visibilité jusqu'à fin 2022.

Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo, commente : "Capitalisant sur les avancées de l'année 2020, le 1er semestre 2021 a été marqué par le renforcement de nos ressources financières et la poursuite de nos différents programmes précliniques et cliniques".

Quel impact de la crise sanitaire ?

Onxeo considère n'avoir subi qu'un impact limité de la crise sanitaire et être exposée de manière limitée à des risques sur ses opérations en raison de l'épidémie de Covid-19. L'impact a principalement été un ralentissement dans le rythme de recrutement de l'étude REVOCAN, qui conduit à un décalage pour l'obtention des premiers résultats.

Cependant, Onxeo n'exclut pas qu'une reprise des mesures de confinement puisse affecter la bonne marche de ses activités sous-traitées, notamment la conduite des essais cliniques et ainsi entrainer des retards dans le développement de ses produits et une consommation de trésorerie plus importante.

Par ailleurs, l'effet de cette épidémie sur l'économie et les marchés financiers mondiaux pourrait impacter sa capacité à se financer sur les marchés de capitaux et, de ce fait, la conduite de ses activités. La société a mis en place les mesures appropriées à la protection de ses employés et pour assurer la continuité de ses opérations. Elle les adaptera en fonction des circonstances.