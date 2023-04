Onxeo : de la visibilité financière jusqu'au 2e trimestre 2024

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Onxeo pour l'année 2022 s'élève à 1,4 million d'euros et est essentiellement constitué de redevances forfaitaires dues par la société Biogen dans le cadre d'un accord de licence pour un produit non stratégique.

Les charges opérationnelles 2022 ont fortement augmenté, passant de 9,7 ME en 2021 à 19 ME en 2022.

Le résultat financier s'établit à -2,6 ME en 2022, et se compose principalement des intérêts sur l'emprunt obligataire auprès de SWK, celui-ci ayant été entièrement remboursé au cours de l'exercice. Après prise en compte d'une charge d'impôt de 0,3 ME, le Groupe enregistre une perte nette de 19,5 ME en 2022 (-5,9 ME en 2021).

Structure financière

Au 31 décembre 2022, le Groupe disposait d'une trésorerie de 14,6 ME (17,9 ME au 31 décembre 2021). L'encours de la dette financière à fin 2022 s'élevait à 9,1 ME, ce qui inclut les prêts garantis par l'Etat obtenus en février 2021 ainsi que la dette obligataire convertible de 4 ME émise en avril 2022. Ce principe a été retenu par le Conseil d'administration sur la base d'une trésorerie nette consolidée de 14,6 ME au 31 décembre 2022 et des engagements de financement reçus de ses principaux actionnaires Invus et Financière de la Montagne ainsi que d'un nouvel investisseur, à hauteur de 14,3 ME. Le Groupe pourra ainsi financer ses activités au moins jusqu'au 2e trimestre 2024 sur la base de son plan de financement.

En 2023, Onxeo poursuivra sa stratégie de création de valeur basée sur le développement de ses innovations thérapeutiques jusqu'à la preuve de concept chez l'homme.

"2022 a été une année charnière pour notre société, marquée par une gouvernance renouvelée. Grâce au soutien de nos deux principaux actionnaires historiques, Invus et Financière de la Montagne, nous avons pu recentrer nos efforts de R&D sur les États-Unis. Une première étape majeure dans cette direction a été l'approbation par la FDA de la demande initiale d'Investigational New Drug (IND) pour AsiDNA, notre candidat-médicament first-in-class, le 30 juin dernier. Depuis, nous avons initié, en décembre 2022, un essai de phase 1b/2 évaluant AsiDNA en association avec l'inhibiteur de PARP olaparib dans le cancer épithélial de l'ovaire, du sein et de la prostate métastatique résistant à la castration. Parallèlement, l'étude de phase 1b/2 REVOCAN est en cours et nous avons observé une activité encourageante à partir des données préliminaires soulignant le potentiel d'AsiDNA pour les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire récurrent en progression après un premier traitement avec un inhibiteur de PARP. Cette étude sponsorisée par le Campus de cancérologie Gustave Roussy continue de recruter des patientes et nous sommes impatients d'obtenir des données supplémentaires. Enfin, nous finalisons le développement préclinique d'OX425, notre nouveau composé issu de la plateforme PlatON, afin de déposer une demande d'IND aux Etats-Unis au cours du second semestre 2023", commente Shefali Agarwal, Présidente Directrice Générale, qui conclut : "Alors que la société poursuit activement le développement de son portefeuille R&D, cette dernière a reçu le soutien financier nécessaire pour lui permettre d'étendre sa visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre de 2024".