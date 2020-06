Onxeo : augmentation de capital de 7,3 millions d'euros par placement privé

Onxeo : augmentation de capital de 7,3 millions d'euros par placement privé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Onxeo annonce la réalisation d'une augmentation de capital par voie de placement privé d'actions nouvelles pour un montant total d'environ 7,3 millions d'euros, souscrite par un nouvel investisseur, Invus Public Equities LP, et par Financière de la Montagne, actionnaire historique de la Société. Les fonds levés permettront d'accélérer le développement des programmes d'Onxeo, et étendent son horizon de trésorerie jusqu'au 1er trimestre 2022.

L'augmentation de capital a été réalisée par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés sur le fondement de la 15ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2018.

Un nombre total de 10.136.451 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,25 euro, ont ainsi été émises au profit de deux investisseurs qualifiés, Invus Public Equities LP et Société Financière de la Montagne. Les actions nouvelles représentent environ 15% du capital social de la Société avant la réalisation du placement privé. A l'issue de ce placement, un actionnaire possédant 1% du capital de la Société voit sa participation ramenée à 0,87%. Le prix de souscription a été fixé à 0,7182 euro par action nouvelle, une décote de 10% par rapport à la moyenne pondérée des cours des 3 dernières séances de bourse (i.e. du 3 au 5 juin 2020 inclus).

Le produit net sera destiné au développement d'AsiDNA, produit leader de la Société, tant sur le plan clinique qu'industriel dans le cadre des essais cliniques en cours et à venir, à poursuivre le programme préclinique d'évaluation des stratégies d'association d'AsiDNA avec d'autres thérapies ciblées, à développer le programme préclinique d'OX401 seul et avec des médicaments d'immuno-oncologie, et plus généralement, financer les dépenses courantes.

L'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris est prévue au plus tard le 11 juin 2020. Elles seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0010095596), porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes.

A l'issue de la réalisation de l'augmentation de capital, les participations d'Invus Public Equities LP et de Société Financière de la Montagne s'élèveront respectivement à 10,7% et 13,4% du capital sur la base d'un nombre total de 78.317.810 actions. Il n'existe pas à la connaissance de la Société d'autre actionnaire détenant plus de 5% de son capital.

À cette occasion, le conseil d'administration a, lors de sa réunion du 2 juin 2020, décidé de nommer M. Julien Miara, directeur d'Invus, représentant d'Invus Public Equities LP, en tant qu'observateur au conseil d'administration.