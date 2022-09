Onxeo : Au 30 juin, la trésorerie du groupe s'élevait à 26,9 ME

(Boursier.com) — Onxeo S.A. publie ses résultats financiers semestriels consolidés au 30 juin 2022, et fait le point sur ses activités. Le Dr Shefali Agarwal, Présidente Directrice Générale d'Onxeo, a déclaré : "Ce premier semestre a été l'occasion de profondes transformations pour Onxeo, aussi bien dans son organisation que dans sa gouvernance, visant à recentrer nos efforts de recherche clinique et à renforcer notre présence au niveau mondial. Cette nouvelle orientation a été notamment rendue possible grâce au soutien de nos actionnaires historiquesInvus et Financière de la Montagne, qui ont participé à notre dernière augmentation de capital permettant de sécuriser nos opérations jusqu'au 2ème trimestre 2023. L'une des réalisations importantes dans le cadre de notre plan de développement mûrement réfléchi a été notre toute première approbation par la Food and Drug Administration (FDA) de la demande initiale d'Investigational New Drug (IND) pour AsiDNA. Il s'agit d'une avancée encourageante depuis la constitution de notre équipe américaine en avril dernier. Nous estimons pouvoir initier un essai clinique sur la base de l'approbation de la FDA au second semestre 2022 sur plusieurs sites cliniques américains. Nous continuons également nos deux essais cliniques de phase 1b/2, à savoir Revocan et l'essai clinique ciblant le gliome de haut grade récidivant chez l'enfant, sponsorisés respectivement par nos partenaires Gustave Roussy et l'Institut Curie. Enfin, nous avons poursuivi nos efforts d'optimisation de notre famille de composés OX400, ainsi que de nos autres actifs précliniques, avec comme objectif une entrée en essai clinique d'un premier candidat médicament en 2023 et au-delà."

La société rappelle aux actionnaires que le retrait des actions Onxeo de la cote du marché First North Growth de Copenhague a été approuvé et le dernier jour de négociation sur ce marché sera le 8 novembre 2022. La société conserve sa cotation primaire sur Euronext Growth Paris.

Les comptes semestriels au 30 juin 2022, établis selon les normes IFRS et arrêtés par le Conseil d'administration du 13 septembre 22, n'ont pas été audités. Le groupe n'a pas enregistré de chiffre d'affaires consolidé pour la période close le 30 juin 2022. Les charges opérationnelles s'établissent à 9,6 millions d'euros.

L'augmentation par rapport aux 5,4 millions enregistrés en 2021 s'explique principalement par l'évolution des effectifs de la société en France et aux États-Unis et par la croissance des dépenses de 'R&D'. Ces dernières ont augmenté de 1,4 million d'euros au 1 er semestre 2021 à 4,1 millions d'euros au 1er semestre 2022, principalement dû au développement industriel et à la fabrication de lots cliniques pour AsiDNA. Cette augmentation a été partiellement compensée par une diminution des frais généraux et administratifs. Le résultat financier s'établit à -2,4 million d'euros et correspond pour l'essentiel à la charge d'intérêt liée à l'emprunt avec SWK Holdings.

La perte nette totale du groupe s'élève ainsi à 11,5 millions d'euros au 1 er semestre 2022, contre une perte de 4,8 millions d'euros sur la même période en 2021.

TRÉSORERIE AU 30 JUIN 2022

Au 30 juin 2022, la trésorerie du groupe s'élevait à 26,9 millions d'euros, contre 17,9 millions d'euros au 31 décembre 2021. Cette augmentation provient principalement d'une émission d'actions nouvelles(8 millions d'euros) et d'un emprunt obligataire convertible (4 millions d'euros), réalisés au cours du premier semestre.

Ces ressources assurent à la Société une visibilité suffisante pour mener ses projets, notamment l'expansion du développement clinique d'AsiDNA et la poursuite du développement préclinique des composés OX400, jusqu'au 2ème trimestre 2023.