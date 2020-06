Onxeo annonce une augmentation de capital de 7,3 ME par placement privé

(Boursier.com) — Onxeo S.A., société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital par voie de placement privé d'actions nouvelles pour un montant total d'environ 7,3 millions d'euros, souscrite par un nouvel investisseur, Invus Public Equities LP, et par Financière de la Montagne, actionnaire historique de la Société. Les fonds levés permettront d'accélérer le développement des programmes d'Onxeo, et étendent son horizon de trésorerie jusqu'au 1er trimestre 2022.

"Nous sommes très heureux de cette transaction favorable pour l'entreprise et ses actionnaires. Au-delà bien sûr de l'extension de notre visibilité financière, ce financement va nous permettre d'accélérer le développement d'AsiDNA, notamment sur le plan clinique ainsi que celui d'OX401, second candidat issu de PlatON dont nous finalisons la validation du profil préclinique. Ces développements représentent des étapes importantes et de véritables catalyseurs de création de valeur pour le futur. Par ailleurs, cette opération marque l'entrée au capital d'un nouvel investisseur reconnu et témoigne de la forte crédibilité de notre Société. Ainsi, avec Financière de la Montagne, actionnaire historique et soutien sans faille de la société, ce sont deux actionnaires de référence avec lesquels nous nous réjouissons de travailler en partenariat étroit, pour transformer l'espoir que représente AsiDNA dans la lutte contre la résistance des cancers aux traitements en opportunités concrètes pour les patients", commente Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo.

"Le mécanisme de leurre agoniste, sur lequel reposent les candidats-médicaments d'Onxeo, présente un intérêt majeur dans le domaine de la réponse aux dommages de l'ADN. AsiDNA dispose déjà d'une solide preuve de concept préclinique et clinique précoce. L'essai REVocan, porté par Gustave Roussy, l'un des principaux instituts de recherche sur le cancer au monde, vise à démontrer l'efficacité d'AsiDNA pour surmonter la résistance aux thérapies ciblées existantes. Invus croit fermement en l'équipe de direction d'Onxeo et se réjouit de faire bénéficier la société de sa structure d'investissement long terme evergreen pour financer les projets cliniques prometteurs de la Société", déclare Khalil Barrage, Associé d'Invus.

"Nous nous réjouissons de cette opportunité de renouveler notre confiance et notre soutien à Onxeo, qui dispose aujourd'hui d'un portefeuille de développement à la pointe de la recherche, et d'équipes expertes pour mener ses candidats au succès. Financière de la Montagne accompagne l'évolution stratégique d'Onxeo depuis de nombreuses années, et c'est une grande fierté de voir se concrétiser la proposition de valeur d'une technologie française très innovante. Nous sommes de surcroît ravis de voir Invus, un investisseur de qualité et très expérimenté, nous rejoindre dans ce financement", conclut Nicolas Trebouta, représentant de Financière de la Montagne.

Modalités de l'augmentation de capital

L'augmentation de capital a été réalisée par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés sur le fondement de la 15ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2018.

Un nombre total de 10.136.451 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,25 euro, ont ainsi été émises au profit de deux investisseurs qualifiés, Invus Public Equities LP et Société Financière de la Montagne. Les actions nouvelles représentent environ 15% du capital social de la Société avant la réalisation du placement privé. A l'issue de ce placement, un actionnaire possédant 1% du capital de la Société voit sa participation ramenée à 0,87%. Le prix de souscription a été fixé à 0,7182 euro par action nouvelle, représentant une décote de 10% par rapport à la moyenne pondérée des cours des 3 dernières séances de bourse (i.e. du 3 au 5 juin 2020 inclus).

Utilisation des fonds levés

Le produit net de l'émission sera destiné (i) au développement d'AsiDNATM, produit leader de la Société, tant sur le plan clinique qu'industriel dans le cadre des essais cliniques en cours et à venir, (ii) à poursuivre le programme préclinique d'évaluation des stratégies d'association d'AsiDNA avec d'autres thérapies ciblées, iii) à développer le programme préclinique d'OX401 seul et avec des médicaments d'immuno-oncologie, et (iv) plus généralement, financer les dépenses courantes de la Société.

Livraison et admission aux négociations des actions nouvelles

L'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris est prévue au plus tard le 11 juin 2020. Elles seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (ISIN FR0010095596), porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société.

Répartition du capital

Avant l'opération, le capital social de la Société était composé de 68.181.359 actions dont 11,9% détenus par Société Financière de la Montagne.

A l'issue de la réalisation de l'augmentation de capital, les participations d'Invus Public Equities LP et de Société Financière de la Montagne s'élèveront respectivement à 10,7% et 13,4% du capital de la Société sur la base d'un nombre total de 78 317 810 actions. Il n'existe pas à la connaissance de la Société d'autre actionnaire détenant plus de 5% de son capital.

À cette occasion, le conseil d'administration a, lors de sa réunion du 2 juin 2020, décidé de nommer M. Julien Miara, directeur d'Invus, représentant d'Invus Public Equities LP, en tant qu'observateur au conseil d'administration de la Société.