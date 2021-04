Onxeo annonce le succès de son augmentation de capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Onxeo , société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR), annonce le résultat de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), dont la souscription s'est déroulée du 19 mars au 31 mars inclus en France et du 19 mars au 26 mars inclus au Danemark.

Le montant brut de l'augmentation de capital, prime d'émission incluse, s'élève à 9,7 ME et se traduit par la création de 13.677.125 Actions Nouvelles, au prix de souscription unitaire de 0,71 euro.

Le produit de cette émission d'Actions Nouvelles est destiné à financer en priorité l'élargissement et l'accélération du développement clinique d'AsiDNA, notamment en association avec d'autres agents anticancéreux.

La Société entend également :

- poursuivre l'optimisation et le développement préclinique de nouveaux candidats issus de la plateforme platON,

- optimiser les opérations de développement pharmaceutique et de fabrication des composés, et

- plus généralement, financer l'activité de la Société.