Onward : solde de trésorerie positif de 43,8 millions d'euros

(Boursier.com) — ONWARD Medical N.V., l'entreprise de technologie médicale spécialisée dans la création de thérapies innovantes pour rétablir le mouvement, la fonction et l'autonomie des personnes atteintes de lésions médullaires (LM), annonce ses résultats du premier semestre 2023 et fait le point sur ses activités.

"Au cours du premier semestre 2023, nous avons franchi plusieurs étapes importantes. Nous avons notamment publié des données positives supplémentaires concernant notre étude pivot Up-LIFT et lancé une étude de faisabilité clinique révolutionnaire qui utilise pour la première fois chez l'homme l'implantation expérimentale d'une interface cerveau-ordinateur, en combinaison avec notre ARC-IM Therapy, avec l'objectif de restaurer le mouvement guidé par la pensée après une lésion médullaire", déclare Dave Marver, CEO d'ONWARD. "Nous avons également pris la décision difficile mais juste de revoir l'assemblage de la carte de circuit imprimé du système ARC-EX. Nous partageons bien entendu la déception de la communauté des personnes atteintes de lésions médullaires quant au report du lancement commercial qui devrait désormais avoir lieu au second semestre 2024. Il faut cependant relever que nos prévisions de trésorerie restent inchangées et que nous sommes de mieux en mieux préparés pour le lancement grâce à des accords récents avec un partenaire logistique tiers qui nous fournira un accès rapide aux véhicules des marchés publics américains."

Résultats opérationnels et financiers du premier semestre

En avril 2023, lors de l'assemblée annuelle de l'American Academy of Neurology, le Dr Jim Guest, professeur de chirurgie neurologique à l'Université de Miami et du Miami Project to Cure Paralysis, a partagé des résultats supplémentaires de l'étude pivot Up-LIFT qui porte sur la neuromodulation non invasive pour améliorer la force et la fonction des membres supérieurs après une LM. En plus de répondre à tous les critères primaires d'innocuité et d'efficacité, l'étude a démontré que 72% des participants ont réagi positivement à la thérapie ARC-EX, en montrant une amélioration à la fois de la force et de la fonction.

En mai, ONWARD a annoncé que l'ARC Therapy était associée à l'implantation expérimentale d'une interface cerveau-ordinateur (Brain-Computer Interface, BCI) sans fil, ce qui a permis à un individu de contrôler par la pensée le moment et la manière dont il bougeait ses jambes paralysées. Cette avancée a été publiée dans la revue Nature et soulignée par des médias de référence du monde entier.

En mai également, la société a annoncé la première utilisation expérimentale réussie chez l'homme de l'ARC-IM Lead pour envoyer des impulsions électriques ciblées à la moelle épinière. L'ARC-IM Lead est un élément clé du système ONWARD ARC-IM, conçu pour répondre à de multiples indications en délivrant avec précision l'ARC Therapy. ARC-IM Lead est conçu pour être utilisé avec le ARC-IM Neurostimulator (IPG) et est spécialement conçu pour être implanté le long de la moelle épinière afin de restaurer le mouvement et la fonction chez les personnes atteintes d'une lésion médullaire.

ONWARD a obtenu quatre nouvelles désignations de dispositifs révolutionnaires (Breakthrough Device Designation, BDD) de la part de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Elles incluent des BDDs pour l'utilisation de sa plateforme ARC-EX pour le contrôle de la vessie (reçue en fin d'année 2022), l'atténuation de la spasticité et la régulation de la pression artérielle chez les personnes atteintes de lésions médullaires. Elle a en outre obtenu une BDD supplémentaire pour sa plateforme ARC-IM destinée au traitement de la spasticité chez les personnes atteintes de LM. La société dispose désormais d'un total de 9 BDD, ce qui lui permet de bénéficier d'un examen prioritaire par la FDA et d'interagir avec les experts de la FDA tout au long de la phase d'examen préalable à la mise sur le marché, au fur et à mesure que la technologie progresse vers la commercialisation.

Science et propriété intellectuelle

La société s'est vu accorder 39 nouveaux brevets au premier semestre, ce qui porte à plus de 360 le nombre total de brevets en attente ou délivrés. Parmi ceux-ci, plus de 200 sont des brevets délivrés, ce qui renforce encore l'avantage concurrentiel de la société, pionnière dans son domaine.

Entreprise

En janvier, ONWARD a renforcé son équipe de direction en nommant Erika Ross Ellison au poste de vice-présidente Global Clinical & Regulatory et Sarah Moore au poste de vice-présidente Global Marketing. Erika a rejoint ONWARD après avoir travaillé chez Abbott Neuromodulation où elle était Director Global Clinical & Applied Research et chez Cala Health une société de neuromodulation non invasive, où elle était Neuroscience Director. Elle a également été Deputy Director, Medical Device Innovation Accelerator au département de chirurgie et professeure adjointe au département de chirurgie neurologique à la Mayo Clinic. Sarah a rejoint ONWARD après avoir travaillé pour Nevro, une société spécialisée dans la neuromodulation implantable. Elle possède plus de 20 ans d'expérience dans le développement de nouveaux produits et le marketing commercial dans le domaine des dispositifs médicaux, y compris chez Johnson & Johnson.

En mai, Bryan, Garnier & Co, une banque d'investissement de premier plan axée sur les sociétés en croissance, a réinitialisé la couverture de recherche sur ONWARD avec une note d'achat. La société est également couverte par les analystes de Degroof Petercam et Kepler Cheuvreux.

Finance

ONWARD a déclaré une perte d'exploitation de 18,8 millions d'euros pour les six premiers mois de 2023, contre 15,1 millions d'euros pour la même période en 2022.

La société a clôturé le semestre avec un solde de trésorerie positif de 43,8 millions d'euros (contre 61,8 millions d'euros au 31 décembre 2022).

La diminution de la trésorerie de 18 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2022 est due au financement des activités opérationnelles.