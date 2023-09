Onward Medical : rendez-vous pris !

(Boursier.com) — Onward Medical N.V., la société de technologie médicale qui crée des thérapies innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l'indépendance des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, a annoncé aujourd'hui qu'elle organisera un webcast pour discuter de ses faits saillants commerciaux du semestre 2023.

La webdiffusion aura lieu le 19 septembre 2023 à 14h00 CET / 08h00 HE. Il sera animé par le PDG Dave Marver et la directrice financière Lara Smith Weber, qui discuteront des faits saillants du semestre 2023 et fourniront une mise à jour commerciale.