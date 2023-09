Onward lance un partenariat avec une entreprise appartenant à des anciens combattants handicapés pour accéder au marché fédéral américain de la santé

(Boursier.com) — ONWARD Medical N.V., la société de technologie médicale créant des thérapies innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l'indépendance des personnes atteintes de lésions médullaires (LME), annonce un partenariat avec Lovell Services (Lovell), une petite entreprise appartenant à des anciens combattants handicapés (SDVOSB). Lovell est un fournisseur gouvernemental et un prestataire logistique tiers en partenariat avec plus d'une centaine de prestataires de soins de santé américains.

L'accord de distribution de deux ans donne à ONWARD un accès à la Veterans Health Administration des États-Unis, le plus grand système de santé au monde fournissant des soins aux blessés médullaires, et au système de santé militaire du ministère de la Défense des États-Unis, le plus grand fournisseur de soins de santé militaires au monde.

Aux termes de l'accord, Lovell ajoutera les thérapies ONWARD à ses contrats fédéraux concernés une fois que ces technologies auront été autorisées par la Food and Drug Administration des États-Unis pour la vente aux États-Unis. L'ajout des thérapies ONWARD aux contrats fédéraux de Lovell devrait fournir à la société un accès rapide au programme d'approvisionnement fédéral (FSS), à l'administration des services généraux (GSA), à l'accord de distribution et de tarification (DAPA) et au contrat de catalogue électronique (ECAT).

L'équipe commerciale sur le terrain d'ONWARD mènera toutes les activités de vente et de formation, tandis que Lovell servira de fournisseur fédéral exclusif et de partenaire d'approvisionnement pour la société. Les parties ont également signé un accord distinct selon lequel Lovell servira de partenaire logistique tiers pour les ventes fédérales et commerciales d'ONWARD aux États-Unis.

"Notre relation nouvellement forgée avec Lovell nous permet de fournir aux vétérans un accès rapide à nos thérapies révolutionnaires une fois qu'elles auront été autorisées à la vente commerciale par la FDA", a déclaré Dave Marver, PDG d'ONWARD. "Nous sommes également ravis de nous associer à une petite entreprise appartenant à des anciens combattants handicapés qui est à la fois hautement compétente et fortement alignée sur notre mission."

"Ce partenariat avec ONWARD constitue une avancée significative dans notre mission de soutenir et de servir les vétérans et les personnes vivant avec des blessures", a déclaré Chris Lovell, PDG de Lovell Government Services. "En collaborant avec ONWARD, nous sommes non seulement en mesure d'améliorer notre portefeuille. et donner accès à une technologie médicale de pointe, mais nous contribuons également au bien-être et à l'indépendance de ceux qui ont servi notre pays".

Près de 45.000 vétérans de l'armée américaine souffrent d'une lésion médullaire.

Tous les appareils et thérapies ONWARD, y compris, mais sans s'y limiter, ARC-IM, ARC-EX et thérapie ARC, sont expérimentaux et ne sont pas disponibles pour un usage commercial.