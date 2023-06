Onsemi remplace Rivian dans le Nasdaq 100

(Boursier.com) — Onsemi , un leader des technologies intelligentes d'alimentation et de détection, sera ajouté à l'indice Nasdaq 100 avant l'ouverture du marché le mardi 20 juin. L'inclusion intervient après deux années consécutives de résultats records, triplant la capitalisation boursière de la société au cours des 30 derniers mois. La société a clôturé 2022 sur un chiffre d'affaires de 8,3 milliards de dollars et des bénéfices en croissance 3 fois plus rapide que les revenus. Onsemi remplace Rivian, concepteur de véhicules électriques, bouté hors de l'indice après la chute de son cours de bourse.

"Notre ajout au prestigieux indice Nasdaq 100 témoigne de la réussite de notre stratégie au cours des deux dernières années, au cours desquelles nos employés du monde entier ont dégagé une valeur considérable pour les actionnaires d'Onsemi grâce à leur dévouement et à leur innovation inébranlables", a déclaré Hassane El-Khoury, DG d'Onsemi. "Nous sommes en tête avec une technologie supérieure sur nos principaux marchés finaux de l'automobile et de l'industrie, et nous avons l'intention de générer une croissance des revenus supérieure à celle du marché tout en maintenant nos performances financières à la pointe de l'industrie".